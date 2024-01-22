https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922819589.html

Спецоперация, 22 января: ВС России уничтожили 18 танков ВСУ за сутки

Спецоперация, 22 января: ВС России уничтожили 18 танков ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.01.2024

Спецоперация, 22 января: ВС России уничтожили 18 танков ВСУ за сутки

О новом указе Зеленского, российском законопроекте о фейках и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T20:48

2024-01-22T20:48

2024-01-22T21:10

специальная военная операция на украине

россия

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харьковская область

павел крашенинников

владимир зеленский

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. О новом указе Зеленского, российском законопроекте о фейках и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, российские войска отразили 18 атак ВСУ на разных направлениях. Потери Украины составили до тысячи военнослужащих и 18 танков, в том числе один Leopard 2А5. При контрбатарейной борьбе удалось поразить артиллерийскую систему М777 производства США на Купянском направлении, самоходку Zuzana 2 производства Словакии, две М777 на Краснолиманском направлении, самоходку Krab польского производства и две М777 на Донецком направлении, самоходку CAESAR производства Франции на Запорожском направлении и еще одну М777 на Херсонском направлении.ПВО сбила украинский самолет Су-25 Средства ПВО сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области, сообщило Минобороны. В течение суток удалось перехватить шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов.ФСБ задержала мужчину в Новокузнецке за финансирование ВСУУголовное дело о государственной измене возбудили на жителя Новокузнецка в Кемеровской области. Как уточняется, мужчина переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины.Кроме того, жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на объекте Минобороны в Барнауле, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. Там отметили, что в ноябре мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. В Госдуме одобрили проект о конфискации имущества за фейкиКомитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Нижняя палата парламента может рассмотреть эту инициативу уже в среду, сообщил глава комитета Павел Крашенинников. Ранее в Госдуму внесли законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Зеленский издал указ об "исторически населенных украинцами" регионах России Владимир Зеленский подписал указ об "исторически населенных украинцами территориях РФ". В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в России украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". Исходя из этого, Зеленский поручил правительству разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

https://ria.ru/20240122/territorii-1922797228.html

https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922695389.html

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922815014.html

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россия, украина, харьковская область, павел крашенинников, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), су-25