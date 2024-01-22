Спецоперация, 22 января: ВС России уничтожили 18 танков ВСУ за сутки
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили 18 танков ВСУ и самолет Су-25
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. О новом указе Зеленского, российском законопроекте о фейках и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Ход спецоперации
По данным Минобороны, российские войска отразили 18 атак ВСУ на разных направлениях. Потери Украины составили до тысячи военнослужащих и 18 танков, в том числе один Leopard 2А5. При контрбатарейной борьбе удалось поразить артиллерийскую систему М777 производства США на Купянском направлении, самоходку Zuzana 2 производства Словакии, две М777 на Краснолиманском направлении, самоходку Krab польского производства и две М777 на Донецком направлении, самоходку CAESAR производства Франции на Запорожском направлении и еще одну М777 на Херсонском направлении.
ПВО сбила украинский самолет Су-25
Средства ПВО сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области, сообщило Минобороны. В течение суток удалось перехватить шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов.
ФСБ задержала мужчину в Новокузнецке за финансирование ВСУ
Уголовное дело о государственной измене возбудили на жителя Новокузнецка в Кемеровской области. Как уточняется, мужчина переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины.
Кроме того, жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на объекте Минобороны в Барнауле, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. Там отметили, что в ноябре мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России.
В Госдуме одобрили проект о конфискации имущества за фейки
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Нижняя палата парламента может рассмотреть эту инициативу уже в среду, сообщил глава комитета Павел Крашенинников. Ранее в Госдуму внесли законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Зеленский издал указ об "исторически населенных украинцами" регионах России
Владимир Зеленский подписал указ об "исторически населенных украинцами территориях РФ". В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в России украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".
Исходя из этого, Зеленский поручил правительству разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.