https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922767670.html

Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024

Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:26

2024-01-22T14:26

2024-01-22T14:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "Уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 103 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922764972.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность