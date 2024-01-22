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Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922767670.html
Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:26
2024-01-22T14:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "Уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 103 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили два склада боеприпасов 23-й мехбригады ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ.
"Уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 103 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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