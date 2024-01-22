https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922767670.html
Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:26
2024-01-22T14:26
2024-01-22T14:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "Уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 103 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922764972.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили два склада боеприпасов 23-й мехбригады ВСУ