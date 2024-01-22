https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922765699.html

ВСУ потеряли на Херсонском направлении около ста военнослужащих

ВСУ потеряли на Херсонском направлении около ста военнослужащих - РИА Новости, 22.01.2024

ВСУ потеряли на Херсонском направлении около ста военнослужащих

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 100 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США и... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:16

2024-01-22T14:16

2024-01-22T14:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909086034_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_88454a759306c8ff82fc4a977b3689a6.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 100 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США и боевую машину РСЗО "Град", сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка и Золотая балка Херсонской области. В результате потери противника составили до 100 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)