https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922765699.html
ВСУ потеряли на Херсонском направлении около ста военнослужащих
ВСУ потеряли на Херсонском направлении около ста военнослужащих - РИА Новости, 22.01.2024
ВСУ потеряли на Херсонском направлении около ста военнослужащих
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 100 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США и... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:16
2024-01-22T14:16
2024-01-22T14:32
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 100 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США и боевую машину РСЗО "Град", сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка и Золотая балка Херсонской области. В результате потери противника составили до 100 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли на Херсонском направлении около ста военнослужащих
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли за сутки до ста военных