https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922765427.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери Киева составили до 105 солдат,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:14
2024-01-22T14:14
2024-01-22T14:21
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери Киева составили до 105 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 105 военнослужащих, танк и три пикапа", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и по одной гаубице Д-20 и Д-30.
https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922764972.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 105 военных
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери Киева составили до 105 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 105 военнослужащих, танк и три пикапа", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и по одной гаубице Д-20 и Д-30.
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