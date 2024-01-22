Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 22.01.2024 (обновлено: 14:21 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922765427.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери Киева составили до 105 солдат,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:14
2024-01-22T14:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910186025_0:136:3116:1889_1920x0_80_0_0_8144a8f5b492bb9621735d559ec5bdd7.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери Киева составили до 105 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 105 военнослужащих, танк и три пикапа", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и по одной гаубице Д-20 и Д-30.
https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922764972.html
https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922765699.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910186025_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_c3f700ad702e4d8a1252d802d415f6a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 105 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 "Град"
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери Киева составили до 105 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Российские ПВО за сутки сбили шесть ракет Storm Shadow
Вчера, 14:12
"ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 105 военнослужащих, танк и три пикапа", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и по одной гаубице Д-20 и Д-30.
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
ВСУ потеряли на Херсонском направлении около ста военнослужащих
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала