https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922765427.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.01.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери Киева составили до 105 солдат,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:14

2024-01-22T14:14

2024-01-22T14:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери Киева составили до 105 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 105 военнослужащих, танк и три пикапа", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и по одной гаубице Д-20 и Д-30.

https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922764972.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность