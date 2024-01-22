https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922765092.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 22.01.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 360 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:13

2024-01-22T14:13

2024-01-22T14:31

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 360 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Новоегоровка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также противотанковая пушка МТ-12", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240122/operatsiya-1922676019.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, сша, мт-12 "рапира"