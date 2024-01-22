Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 22.01.2024 (обновлено: 14:31 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922765092.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 22.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 360 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:13
2024-01-22T14:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
сша
мт-12 "рапира"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 360 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Новоегоровка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также противотанковая пушка МТ-12", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20240122/operatsiya-1922676019.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_eac7fee935581d15c0a8d3b43472f256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, сша, мт-12 "рапира"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, США, МТ-12 "Рапира"
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 360 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 360 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Новоегоровка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
"Масштабная операция": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский в марте
Вчера, 02:34
«
"Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также противотанковая пушка МТ-12", - сказали в министерстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.
«
"Потери противника составили до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреСШАМТ-12 "Рапира"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала