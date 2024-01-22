"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского
RS: соглашение между Украиной и Британией приблизило Киев к краху
© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заключенный в середине января "исторический" договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева, пишет Ева Оттенберг в статье для Responsible Statecraft.
"Так что же это значит для будущего этого конфликта (между Россией и Украиной. — Прим. ред.)? Ничего хорошего. <…> Скорее этот британский шаг создаст еще одно препятствие на пути начала мирных переговоров. <…> Иными словами, это провокация", — отметила обозреватель.
Украинско-британское соглашение ставит крест на дипломатическом урегулировании конфликта, поскольку оно поддерживает стремление Украины стать членом НАТО, а принятие этой бывшей советской республики в альянс абсолютно неприемлемо для России, подчеркнула Оттенберг.
"Если Россия станет победителем —а именно по этому пути сейчас развиваются события — Кремль будет диктовать свои условия", — заключила колумнист.
Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом был подписан двенадцатого января британским премьером Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.