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"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского - РИА Новости, 22.01.2024
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09:49 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/soglashenie-1922700482.html
"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского
"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского - РИА Новости, 22.01.2024
"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского
Заключенный в середине января "исторический" договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева, пишет Ева... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:49
2024-01-22T09:49
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заключенный в середине января "исторический" договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева, пишет Ева Оттенберг в статье для Responsible Statecraft."Так что же это значит для будущего этого конфликта (между Россией и Украиной. — Прим. ред.)? Ничего хорошего. &lt;…&gt; Скорее этот британский шаг создаст еще одно препятствие на пути начала мирных переговоров. &lt;…&gt; Иными словами, это провокация", — отметила обозреватель.Украинско-британское соглашение ставит крест на дипломатическом урегулировании конфликта, поскольку оно поддерживает стремление Украины стать членом НАТО, а принятие этой бывшей советской республики в альянс абсолютно неприемлемо для России, подчеркнула Оттенберг."Если Россия станет победителем —а именно по этому пути сейчас развиваются события — Кремль будет диктовать свои условия", — заключила колумнист.Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом был подписан двенадцатого января британским премьером Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
https://ria.ru/20240121/popytka-1922579699.html
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в мире, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, риши сунак, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Риши Сунак, НАТО
"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского

RS: соглашение между Украиной и Британией приблизило Киев к краху

© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заключенный в середине января "исторический" договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева, пишет Ева Оттенберг в статье для Responsible Statecraft.
"Так что же это значит для будущего этого конфликта (между Россией и Украиной. — Прим. ред.)? Ничего хорошего. <…> Скорее этот британский шаг создаст еще одно препятствие на пути начала мирных переговоров. <…> Иными словами, это провокация", — отметила обозреватель.
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Украинско-британское соглашение ставит крест на дипломатическом урегулировании конфликта, поскольку оно поддерживает стремление Украины стать членом НАТО, а принятие этой бывшей советской республики в альянс абсолютно неприемлемо для России, подчеркнула Оттенберг.
"Если Россия станет победителем —а именно по этому пути сейчас развиваются события — Кремль будет диктовать свои условия", — заключила колумнист.
Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом был подписан двенадцатого января британским премьером Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
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