https://ria.ru/20240122/soglashenie-1922700482.html

"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского

"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского - РИА Новости, 22.01.2024

"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского

Заключенный в середине января "исторический" договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева, пишет Ева... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:49

2024-01-22T09:49

2024-01-22T09:49

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заключенный в середине января "исторический" договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева, пишет Ева Оттенберг в статье для Responsible Statecraft."Так что же это значит для будущего этого конфликта (между Россией и Украиной. — Прим. ред.)? Ничего хорошего. <…> Скорее этот британский шаг создаст еще одно препятствие на пути начала мирных переговоров. <…> Иными словами, это провокация", — отметила обозреватель.Украинско-британское соглашение ставит крест на дипломатическом урегулировании конфликта, поскольку оно поддерживает стремление Украины стать членом НАТО, а принятие этой бывшей советской республики в альянс абсолютно неприемлемо для России, подчеркнула Оттенберг."Если Россия станет победителем —а именно по этому пути сейчас развиваются события — Кремль будет диктовать свои условия", — заключила колумнист.Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом был подписан двенадцатого января британским премьером Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.

https://ria.ru/20240121/popytka-1922579699.html

https://ria.ru/20240121/budanov-1922618425.html

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в мире, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, риши сунак, нато