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МИД: Россия сделает все, чтобы тема ситуации на Украине звучала чаще в ООН - РИА Новости, 22.01.2024
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20:50 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/situatsiya-1922845482.html
МИД: Россия сделает все, чтобы тема ситуации на Украине звучала чаще в ООН
МИД: Россия сделает все, чтобы тема ситуации на Украине звучала чаще в ООН - РИА Новости, 22.01.2024
МИД: Россия сделает все, чтобы тема ситуации на Украине звучала чаще в ООН
Россия сделает все, чтобы тема ситуации на Украине звучала каждый день на площадках ООН и в других международных организациях, завила официальный представитель... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T20:50
2024-01-22T20:50
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы тема ситуации на Украине звучала каждый день на площадках ООН и в других международных организациях, завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".&quot;Мы сделаем все, чтобы тема ситуации на Украине звучала каждый день во всех форматах и в зале заседания Совета безопасности ООН и Генассамблеи, специализированных комитетах и комиссиях ООН и других международных организациях, в ходе брифингов&quot;, - сказала Захарова, отвечая на вопрос, чувствуется ли снижение интереса к теме Украины в дипломатической среде и на площадках ООН.По ее словам, мир должен знать, до чего может дойти страна, утратившая свою национальную политику и продавшаяся милитаристам и империалистам. "Как только (Владимир) Зеленский начал вещать относительно того, что как же так, о них сейчас забудут, мы пообещали, что о нем не забудут, о нем будут помнить очень долго, и мы сделаем все, чтобы так и было, потому что о преступниках такого масштаба нужно знать, нужно учить детей", - добавила она. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета безопасности по Украине в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, которое созвано в связи с поставками западных вооружений Киеву. Одна из центральных тем обсуждения - обстрел ВСУ Донецка в минувшее воскресенье, сообщил ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По данным российских следственных органов, атаки по Донецку 21 января осуществлялись с применением поставленных киевскому режиму странами НАТО артиллерийских орудий. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил этот обстрел.
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922830757.html
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в мире, россия, украина, донецк, сергей лавров, мария захарова, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Донецк, Сергей Лавров, Мария Захарова, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вооруженные силы Украины
МИД: Россия сделает все, чтобы тема ситуации на Украине звучала чаще в ООН

Захарова: РФ сделает все, чтобы тема ситуации на Украине звучала ежедневно в ООН

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы тема ситуации на Украине звучала каждый день на площадках ООН и в других международных организациях, завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
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"Мы сделаем все, чтобы тема ситуации на Украине звучала каждый день во всех форматах и в зале заседания Совета безопасности ООН и Генассамблеи, специализированных комитетах и комиссиях ООН и других международных организациях, в ходе брифингов", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, чувствуется ли снижение интереса к теме Украины в дипломатической среде и на площадках ООН.

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По ее словам, мир должен знать, до чего может дойти страна, утратившая свою национальную политику и продавшаяся милитаристам и империалистам. "Как только (Владимир) Зеленский начал вещать относительно того, что как же так, о них сейчас забудут, мы пообещали, что о нем не забудут, о нем будут помнить очень долго, и мы сделаем все, чтобы так и было, потому что о преступниках такого масштаба нужно знать, нужно учить детей", - добавила она.
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета безопасности по Украине в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, которое созвано в связи с поставками западных вооружений Киеву. Одна из центральных тем обсуждения - обстрел ВСУ Донецка в минувшее воскресенье, сообщил ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По данным российских следственных органов, атаки по Донецку 21 января осуществлялись с применением поставленных киевскому режиму странами НАТО артиллерийских орудий. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил этот обстрел.
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В миреРоссияУкраинаДонецкСергей ЛавровМария ЗахароваДмитрий ПолянскийООНГенеральная Ассамблея ООНВооруженные силы Украины
 
 
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