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В Севастополе объявили два выходных из-за паводка - РИА Новости, 22.01.2024
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13:11 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/sevastopol-1922751066.html
В Севастополе объявили два выходных из-за паводка
В Севастополе объявили два выходных из-за паводка - РИА Новости, 22.01.2024
В Севастополе объявили два выходных из-за паводка
В Севастополе вторник и среда объявлены выходными из-за перебоев с водоснабжением, вызванных обильными осадками и паводком, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:11
2024-01-22T13:11
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. В Севастополе вторник и среда объявлены выходными из-за перебоев с водоснабжением, вызванных обильными осадками и паводком, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В пятницу из-за сильных осадков и паводка в Севастополе подтопило десятки домов и дачных участков. В городе из-за селевых вод, хлынувших в водозаборы, остановили гидроузлы, чтобы сохранить технологическое оборудование. Веден временный график подачи воды. Организован подвоз воды населению. В понедельник школы и колледжи города закрыли для посещения. "Сегодня с 13.00 объявляется сокращенный рабочий день. Вторник и среда объявляем выходными днями", - сказал Развожаев на аппаратном совещании. По его словам, это позволит людям дома сделать запасы воды, которая будет подаваться по графику днем с 9.00 до 11.00, а также снять нагрузку с городских учреждений. Губернатор также подчеркнул, что за отведенные ближайшие два дня специалисты проведут необходимые работы, которые позволят уже к вечеру среды полноценно запустить систему водоснабжения города. "Таким образом, у нас в среду к 20.00 по пессимистическому прогнозу подача воды восстанавливается. Если будет возможность раньше, то будет раньше. С четверга возобновляется обычная жизнедеятельность города", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240119/kompensatsii-1922349786.html
https://ria.ru/20240119/podtoplenie-1922264237.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили два выходных из-за паводка

Развожаев: в Севастополе объявили два выходных из-за паводка

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяПаводок в Севастополе
Паводок в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
Паводок в Севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. В Севастополе вторник и среда объявлены выходными из-за перебоев с водоснабжением, вызванных обильными осадками и паводком, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В пятницу из-за сильных осадков и паводка в Севастополе подтопило десятки домов и дачных участков. В городе из-за селевых вод, хлынувших в водозаборы, остановили гидроузлы, чтобы сохранить технологическое оборудование. Веден временный график подачи воды. Организован подвоз воды населению. В понедельник школы и колледжи города закрыли для посещения.
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"Сегодня с 13.00 объявляется сокращенный рабочий день. Вторник и среда объявляем выходными днями", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.
По его словам, это позволит людям дома сделать запасы воды, которая будет подаваться по графику днем с 9.00 до 11.00, а также снять нагрузку с городских учреждений.
Губернатор также подчеркнул, что за отведенные ближайшие два дня специалисты проведут необходимые работы, которые позволят уже к вечеру среды полноценно запустить систему водоснабжения города.
"Таким образом, у нас в среду к 20.00 по пессимистическому прогнозу подача воды восстанавливается. Если будет возможность раньше, то будет раньше. С четверга возобновляется обычная жизнедеятельность города", - подчеркнул губернатор.
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СевастопольМихаил Развожаев
 
 
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