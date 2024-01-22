https://ria.ru/20240122/semya-1922828473.html

Число многодетных семей растет в Костромской области

Число многодетных семей растет в Костромской области - РИА Новости, 22.01.2024

Число многодетных семей растет в Костромской области

Рост числа многодетных семей в Костромской области стал результатом эффективной реализации президентской программы о материнском капитале, в частности, за 2023... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:38

2024-01-22T18:38

2024-01-22T18:38

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костромская область

россия

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КОСТРОМА, 22 янв – РИА Новости. Рост числа многодетных семей в Костромской области стал результатом эффективной реализации президентской программы о материнском капитале, в частности, за 2023 год число многодетных семей в регионе увеличилось на тысячу, сообщает областная администрация. Масштабная государственная программа по поддержке семей с детьми реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2006 года. Одним из действенных механизмов стало предоставление родителям материнского капитала. В понедельник губернатору Костромской области Сергею Ситникову доложили, как в регионе выплата материнского капитала повлияла на рождаемость и материальное положение семей. По информации департамента по труду и социальной защите населения, за время действия программы в Костромской области выросло число семей, в которых рождаются третьи и последующие дети, увеличивается количество многодетных семей. Так, за 11 месяцев 2023 года в регионе родились 863 ребенка, которые являются третьими по счету в семье. "Количество таких рождений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,9%. Также увеличились и четвертые рождения - на 17,9%. Сегодня в регионе постоянно проживают 7844 многодетные семьи, в которых воспитываются 25 420 детей. За год число многодетных семей увеличилось на тысячу", - говорится в сообщении. Руководитель регионального отделения социального фонда России Евгений Юсин рассказал главе региона, что за время реализации президентской программы материнский капитал получили около 59 тысяч семей Костромской области. На данный момент, по его данным, 72% семей распорядились средствами в полном объеме, на эти цели направлено более 18,8 миллиарда рублей. В прошлом году обладателями маткапитала стали почти 6 тысяч костромских семей. По данным регионального отделения соцфонда, самым востребованным направлением распоряжения средствами маткапитала является улучшение жилищных условий. Ситников отметил, что в родильных отделениях, женских консультациях, социальных учреждениях должна обязательно размещаться информация о льготах для семей при рождении ребенка и порядке действий для их оформления.

https://ria.ru/20240119/govyadina-1922404300.html

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костромская область, россия, владимир путин