https://ria.ru/20240122/sarmat-1922688014.html

МИД: "Сармат" не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

МИД: "Сармат" не повлияет на формулу стратегического уравнения с США - РИА Новости, 22.01.2024

МИД: "Сармат" не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

В отношении российских ракетных комплексов "Сармат" еще до того, как Договор с США о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был приостановлен,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T07:49

2024-01-22T07:49

2024-01-22T07:49

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В отношении российских ракетных комплексов "Сармат" еще до того, как Договор с США о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был приостановлен, соблюдался механизм введения межконтинентальных баллистических ракет нового типа в поле действия договора, и постановка "Сарматов" на боевое дежурство в России не меняет формулу стратегического уравнения с США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время. По его словам, работы над "Сарматом" фактически завершены, остались лишь административно-бюрократические процедуры. Позже - в декабре - министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства поручил завершить в 2024 году работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат"."Хотел бы еще раз подтвердить, что мы продолжаем четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней. Очевидно, что с учетом приостановления действия Договора засчет по нему вооружений отчасти превращается в умозрительное мероприятие. В то же время, не углубляясь в детали, отмечу, что в период до "заморозки" ДСНВ предусмотренные им механизмы введения в поле Договора межконтинентальных баллистических ракет нового типа соблюдались и в отношении стратегического комплекса "Сармат", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, готова ли будет Россия включить в засчет по Договору о СНВ комплексы "Сармат" после того, как они будут поставлены в России на боевое дежурство."Постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение. Российские стратегические ядерные силы – "дышащий организм". Их состав адаптируется в соответствии с модернизационными программами не только за счет включения новых систем, но и постепенного снятия с вооружения старых комплексов. Поэтому резких скачков в количественном плане не происходит", - пояснил Рябков.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

https://ria.ru/20230309/sarmat-1856651111.html

https://ria.ru/20230901/sarmat-1893753777.html

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россия, сша, франция, сергей рябков, владимир путин, сергей шойгу, нато