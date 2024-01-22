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Послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России - РИА Новости, 22.01.2024
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17:19 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922810586.html
Послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России
Послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России - РИА Новости, 22.01.2024
Послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России
Послы ФРГ Анке Конрад и Франции Пьер Кошар в Сербии призвали власти Сербии ввести санкции против РФ, разобраться с жалобами на нарушения в ходе выборов,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:19
2024-01-22T17:19
в мире
сербия
германия
франция
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Послы ФРГ Анке Конрад и Франции Пьер Кошар в Сербии призвали власти Сербии ввести санкции против РФ, разобраться с жалобами на нарушения в ходе выборов, провести решительные шаги по соглашениям с Приштиной и сделать вступление в ЕС "национальным приоритетом". Послы ФРГ и Франции в совместном тексте в белградском издании "Политика" призвали все политические силы и граждан сделать вступление в ЕС национальным приоритетом, пообещав, что место для Сербии в союзе "зарезервировано". "Участие Сербии в совместной безопасности Европы уже значительно, и мы это приветствуем. Призываем подтвердить эту позитивную динамику продолжением поддержки Украины и применением санкций, направленных на противодействие агрессивной войны, которая Россия ведет против той страны и ее народа", - говорится в авторской статье. Европейские дипломаты указали и на необходимость разъяснить сомнения, вызванные жалобами на нарушения в ходе прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборов, реализовать рекомендации БДИПЧ ОБСЕ и "отказаться от дискурса о недоверии ЕС и обвинений во вмешательстве в адрес некоторых стран-членов". Немецкая и французский послы также призвали Белград к решительным шагам по полному применению Брюссельского и Охридского соглашений с Приштиной от 17 февраля и 18 марта 2023 года и воздержанности всех "сторон от действий, ставящих их применение под угрозу". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в октябре 2023 года, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро, чтобы способствовать реформам в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. В понедельник в Скопье начался форум "Западные Балканы – ЕС" с участием помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена и главы гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герта Яна Копмана, а также президентов Сербии и Северной Македонии, премьеров Черногории, Албании и самопровозглашенной республики Косово.
https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html
https://ria.ru/20240119/davos-1922209093.html
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в мире, сербия, германия, франция, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, Сербия, Германия, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России

Послы ФРГ и Франции призвали власти Сербии ввести санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Послы ФРГ Анке Конрад и Франции Пьер Кошар в Сербии призвали власти Сербии ввести санкции против РФ, разобраться с жалобами на нарушения в ходе выборов, провести решительные шаги по соглашениям с Приштиной и сделать вступление в ЕС "национальным приоритетом".
Послы ФРГ и Франции в совместном тексте в белградском издании "Политика" призвали все политические силы и граждан сделать вступление в ЕС национальным приоритетом, пообещав, что место для Сербии в союзе "зарезервировано".
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"Участие Сербии в совместной безопасности Европы уже значительно, и мы это приветствуем. Призываем подтвердить эту позитивную динамику продолжением поддержки Украины и применением санкций, направленных на противодействие агрессивной войны, которая Россия ведет против той страны и ее народа", - говорится в авторской статье.
Европейские дипломаты указали и на необходимость разъяснить сомнения, вызванные жалобами на нарушения в ходе прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборов, реализовать рекомендации БДИПЧ ОБСЕ и "отказаться от дискурса о недоверии ЕС и обвинений во вмешательстве в адрес некоторых стран-членов".
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Немецкая и французский послы также призвали Белград к решительным шагам по полному применению Брюссельского и Охридского соглашений с Приштиной от 17 февраля и 18 марта 2023 года и воздержанности всех "сторон от действий, ставящих их применение под угрозу".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в октябре 2023 года, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро, чтобы способствовать реформам в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз.
В понедельник в Скопье начался форум "Западные Балканы – ЕС" с участием помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена и главы гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герта Яна Копмана, а также президентов Сербии и Северной Македонии, премьеров Черногории, Албании и самопровозглашенной республики Косово.
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