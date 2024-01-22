https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922810444.html
ЕС ввел санкции против поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане
ЕС ввел санкции против поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане - РИА Новости, 22.01.2024
ЕС ввел санкции против поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане
Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против шести компаний, зарегистрированных в Судане и ОАЭ, которые, по мнению Брюсселя, снабжают оружием и другой... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:19
2024-01-22T17:19
2024-01-22T17:19
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против шести компаний, зарегистрированных в Судане и ОАЭ, которые, по мнению Брюсселя, снабжают оружием и другой техникой стороны конфликта в Судане, свидетельствуют данные официального журнала ЕС. Согласно публикации, компании Defense Industries System, SMT Engineering и Zadna, зарегистрированные в столице Судана Хуртуме, причастны к производству оружия и транспортных средств для суданских вооруженных сил. В свою очередь, компании Al Junaid Multi Activities Co Ltd, Tradive General Trading и GSK Advance Company Ltd попали под ограничения за поставки Силами быстрого реагирования (СБР). Две из этих компаний, по данным ЕС, имеют также регистрацию в ОАЭ. Согласно заявлению ЕС, активы попавших под санкции компаний на территории ЕС должны быть заморожены. Также запрещается "предоставление им или в их интересах средств или экономических ресурсов". С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
https://ria.ru/20231015/smi-1902886330.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, оаэ, брюссель, евросоюз, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, ОАЭ, Брюссель, Евросоюз, Международный комитет Красного Креста (МККК)
ЕС ввел санкции против поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане
ЕС ввел санкции против шести поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане
БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против шести компаний, зарегистрированных в Судане и ОАЭ, которые, по мнению Брюсселя, снабжают оружием и другой техникой стороны конфликта в Судане, свидетельствуют данные официального журнала ЕС.
Согласно публикации, компании Defense Industries System, SMT Engineering и Zadna, зарегистрированные в столице Судана Хуртуме, причастны к производству оружия и транспортных средств для суданских вооруженных сил.
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В свою очередь, компании Al Junaid Multi Activities Co Ltd, Tradive General Trading и GSK Advance Company Ltd попали под ограничения за поставки Силами быстрого реагирования (СБР). Две из этих компаний, по данным ЕС, имеют также регистрацию в ОАЭ.
Согласно заявлению ЕС, активы попавших под санкции компаний на территории ЕС должны быть заморожены. Также запрещается "предоставление им или в их интересах средств или экономических ресурсов".
С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК)
заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН
по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
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