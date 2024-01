https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922810444.html

ЕС ввел санкции против поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане

ЕС ввел санкции против поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане - РИА Новости, 22.01.2024

ЕС ввел санкции против поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане

Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против шести компаний, зарегистрированных в Судане и ОАЭ, которые, по мнению Брюсселя, снабжают оружием и другой... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:19

2024-01-22T17:19

2024-01-22T17:19

в мире

судан

оаэ

брюссель

евросоюз

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против шести компаний, зарегистрированных в Судане и ОАЭ, которые, по мнению Брюсселя, снабжают оружием и другой техникой стороны конфликта в Судане, свидетельствуют данные официального журнала ЕС. Согласно публикации, компании Defense Industries System, SMT Engineering и Zadna, зарегистрированные в столице Судана Хуртуме, причастны к производству оружия и транспортных средств для суданских вооруженных сил. В свою очередь, компании Al Junaid Multi Activities Co Ltd, Tradive General Trading и GSK Advance Company Ltd попали под ограничения за поставки Силами быстрого реагирования (СБР). Две из этих компаний, по данным ЕС, имеют также регистрацию в ОАЭ. Согласно заявлению ЕС, активы попавших под санкции компаний на территории ЕС должны быть заморожены. Также запрещается "предоставление им или в их интересах средств или экономических ресурсов". С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20231015/smi-1902886330.html

https://ria.ru/20240120/sudan-1922518010.html

судан

оаэ

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, оаэ, брюссель, евросоюз, международный комитет красного креста (мккк)