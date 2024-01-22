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Двоих россиян, пропавших при крушении самолета в Афганистане, пока не нашли - РИА Новости, 22.01.2024
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10:48 22.01.2024 (обновлено: 10:54 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/samolet-1922717637.html
Двоих россиян, пропавших при крушении самолета в Афганистане, пока не нашли
Двоих россиян, пропавших при крушении самолета в Афганистане, пока не нашли - РИА Новости, 22.01.2024
Двоих россиян, пропавших при крушении самолета в Афганистане, пока не нашли
Двое граждан России, пропавшие при катастрофе самолета Falcon в Афганистане, до сих пор не найдены, тела не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:48
2024-01-22T10:54
афганистан
крушение самолета falcon в афганистане
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Двое граждан России, пропавшие при катастрофе самолета Falcon в Афганистане, до сих пор не найдены, тела не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Двое россиян с самолета Falcon пока числятся без вести пропавшими, их тела не найдены", - сказал собеседник агентства.Как сообщала Росавиация, Falcon был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, и два пассажира, они пропали.Falcon выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. СК РФ возбудил дело после крушения.
https://ria.ru/20240122/afganistan-1922700383.html
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афганистан, крушение самолета falcon в афганистане, россия
Афганистан, Крушение самолета Falcon в Афганистане, Россия
Двоих россиян, пропавших при крушении самолета в Афганистане, пока не нашли

Двоих россиян, пропавших при крушении Falcon в Афганистане, пока не нашли

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Двое граждан России, пропавшие при катастрофе самолета Falcon в Афганистане, до сих пор не найдены, тела не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Двое россиян с самолета Falcon пока числятся без вести пропавшими, их тела не найдены", - сказал собеседник агентства.
Как сообщала Росавиация, Falcon был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, и два пассажира, они пропали.
Falcon выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. СК РФ возбудил дело после крушения.
Кадр из видео, выложенного радиостанцией Hurriyat
Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета
09:48
 
АфганистанКрушение самолета Falcon в АфганистанеРоссия
 
 
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