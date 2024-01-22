https://ria.ru/20240122/sakhalin-1922682642.html
Учеников школ на севере Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов
Учеников школ на севере Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов - РИА Новости, 22.01.2024
Учеников школ на севере Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов
Учащихся школ Озинского района (самого северного муниципалитета Сахалина) на два дня перевели на дистанционное обучение из-за морозов, сообщил мэр района... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T05:33
2024-01-22T05:33
2024-01-22T05:34
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв – РИА Новости. Учащихся школ Озинского района (самого северного муниципалитета Сахалина) на два дня перевели на дистанционное обучение из-за морозов, сообщил мэр района Евгений Михлик. "В связи с низкой температурой воздуха сегодня и завтра, 22 и 23 января, занятия переводим на дистанционную форму обучения с 1 по 11-й классы 1-й и 2-й смен полностью", - написал глава муниципалитета в Telegram-канале. По данным сахалинского управления Росгидромета, в настоящее время на севере острова температура воздуха минус 18-23 градуса.
https://ria.ru/20240122/vladivostok-1922678393.html
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сахалин, озинский район, гидрометцентр, общество
Сахалин, Озинский район, Гидрометцентр, Общество
Учеников школ на севере Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов
Школьников Озинского района Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов