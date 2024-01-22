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Учеников школ на севере Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов - РИА Новости, 22.01.2024
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05:33 22.01.2024 (обновлено: 05:34 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/sakhalin-1922682642.html
Учеников школ на севере Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов
Учеников школ на севере Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов - РИА Новости, 22.01.2024
Учеников школ на севере Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов
Учащихся школ Озинского района (самого северного муниципалитета Сахалина) на два дня перевели на дистанционное обучение из-за морозов, сообщил мэр района... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T05:33
2024-01-22T05:34
сахалин
озинский район
гидрометцентр
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв – РИА Новости. Учащихся школ Озинского района (самого северного муниципалитета Сахалина) на два дня перевели на дистанционное обучение из-за морозов, сообщил мэр района Евгений Михлик. "В связи с низкой температурой воздуха сегодня и завтра, 22 и 23 января, занятия переводим на дистанционную форму обучения с 1 по 11-й классы 1-й и 2-й смен полностью", - написал глава муниципалитета в Telegram-канале. По данным сахалинского управления Росгидромета, в настоящее время на севере острова температура воздуха минус 18-23 градуса.
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сахалин, озинский район, гидрометцентр, общество
Сахалин, Озинский район, Гидрометцентр, Общество
Учеников школ на севере Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов

Школьников Озинского района Сахалина перевели на "удаленку" из-за морозов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУличный термометр
Уличный термометр - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв – РИА Новости. Учащихся школ Озинского района (самого северного муниципалитета Сахалина) на два дня перевели на дистанционное обучение из-за морозов, сообщил мэр района Евгений Михлик.
"В связи с низкой температурой воздуха сегодня и завтра, 22 и 23 января, занятия переводим на дистанционную форму обучения с 1 по 11-й классы 1-й и 2-й смен полностью", - написал глава муниципалитета в Telegram-канале.
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По данным сахалинского управления Росгидромета, в настоящее время на севере острова температура воздуха минус 18-23 градуса.
 
СахалинОзинский районГидрометцентрОбщество
 
 
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