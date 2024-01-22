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Рябков рассказал о соглашениях с США в стратегической сфере - РИА Новости, 22.01.2024
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09:31 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/ryabkov-1922697649.html
Рябков рассказал о соглашениях с США в стратегической сфере
Рябков рассказал о соглашениях с США в стратегической сфере - РИА Новости, 22.01.2024
Рябков рассказал о соглашениях с США в стратегической сфере
Сохранившиеся договоренности, декларации и соглашения с США в стратегической сфере в любой момент могут стать жертвами деструктивной антироссийской политики... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:31
2024-01-22T09:31
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сохранившиеся договоренности, декларации и соглашения с США в стратегической сфере в любой момент могут стать жертвами деструктивной антироссийской политики Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Отвечая на вопрос о том, могли бы в нынешних обстоятельствах Россия и США переподтвердить приверженность концепции "нулевого полетного задания", то есть взаимного ненацеливания стратегических ядерных ракет друг на друга, как это было зафиксировано в Московской декларации от 1994 года, Рябков обратил внимание, что тема взаимного отказа от нацеливания стратегических ракет фигурирует не только в двусторонней декларации 1994 года, но и, в частности, в совместном заявлении лидеров стран ядерной "пятерки" от 3 января 2022 года. "Что касается российско-американского контекста, то мы не видим необходимости каким-либо образом выделять этот элемент из массива договоренностей, деклараций и соглашений с США в стратегической сфере, подавляющее большинство из которых утратило сейчас актуальность по вине Вашингтона, а те, что еще сохранились, в любой момент тоже могут стать жертвами его деструктивной антироссийской политики", - пояснил Рябков. В целом он отметил, что в отношениях с США "мы пришли к такой ситуации, когда нет никакого фундамента для совместных или скоординированных политических акций - тем более в области безопасности". "В условиях ведущейся против нас Вашингтоном тотальной гибридной войны это не представляется ни уместным, ни оправданным", - заключил он.
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сша, вашингтон (штат), россия, сергей рябков, в мире
США, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Рябков, В мире
Рябков рассказал о соглашениях с США в стратегической сфере

Рябков: соглашения с США в стратегической сфере могут стать жертвой их линии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сохранившиеся договоренности, декларации и соглашения с США в стратегической сфере в любой момент могут стать жертвами деструктивной антироссийской политики Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос о том, могли бы в нынешних обстоятельствах Россия и США переподтвердить приверженность концепции "нулевого полетного задания", то есть взаимного ненацеливания стратегических ядерных ракет друг на друга, как это было зафиксировано в Московской декларации от 1994 года, Рябков обратил внимание, что тема взаимного отказа от нацеливания стратегических ракет фигурирует не только в двусторонней декларации 1994 года, но и, в частности, в совместном заявлении лидеров стран ядерной "пятерки" от 3 января 2022 года.
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"Что касается российско-американского контекста, то мы не видим необходимости каким-либо образом выделять этот элемент из массива договоренностей, деклараций и соглашений с США в стратегической сфере, подавляющее большинство из которых утратило сейчас актуальность по вине Вашингтона, а те, что еще сохранились, в любой момент тоже могут стать жертвами его деструктивной антироссийской политики", - пояснил Рябков.
В целом он отметил, что в отношениях с США "мы пришли к такой ситуации, когда нет никакого фундамента для совместных или скоординированных политических акций - тем более в области безопасности".
"В условиях ведущейся против нас Вашингтоном тотальной гибридной войны это не представляется ни уместным, ни оправданным", - заключил он.
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