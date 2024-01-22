https://ria.ru/20240122/rossiya-1922787600.html

"Элегантная мера". На Западе сделали дерзкое заявление о России

"Элегантная мера". На Западе сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.01.2024

"Элегантная мера". На Западе сделали дерзкое заявление о России

Конфискация российских активов и передача их части Украине будет "справедливой мерой", написал бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик в статье для... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:41

2024-01-22T15:41

2024-01-22T16:19

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g7

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Конфискация российских активов и передача их части Украине будет "справедливой мерой", написал бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик в статье для Financial Times."Друзьям Украины необходимо послать сигнал о том, что Москва не сможет продержаться дольше Киева. Изъять российские активы — это элегантная мера", — убежден бывший банкир.Зеллик также предложил отправить часть изъятых средств развивающимся странам, пострадавшим от роста цен на продовольствие и энергоносители.После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и государства G7 заморозили российские валютные активы на сумму 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов инвестиций находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — крупной расчетно-клиринговой системы. В конце октября 2023 года Euroclear отчитался о том, что всего за девять месяцев заработал три миллиарда евро на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле напомнили, что подобные меры "будут еще одним шагом в попрании правил и норм международного права". Как отметили в МИД, заморозка российских активов в Европе — это фактически воровство. Брюссель намерен забрать не просто резервы частных игроков, но и государственные активы России.

https://ria.ru/20240112/aktivy-1920980544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, россия, москва, всемирный банк, g7, euroclear