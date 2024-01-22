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В Москве по частной инициативе воссоздадут квартиру Неждановой
В Москве по частной инициативе воссоздадут квартиру Неждановой - РИА Новости, 22.01.2024
В Москве по частной инициативе воссоздадут квартиру Неждановой
музея-квартиры оперной певицы Антонины Неждановой в Брюсовом переулке Москвы, сообщает пресс-служба Национального музея музыки. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:05
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. По частной инициативе началось воссоздание музея-квартиры оперной певицы Антонины Неждановой в Брюсовом переулке Москвы, сообщает пресс-служба Национального музея музыки.Работы начались в день 50-летия со дня открытия музея-квартиры Николая Голованова, супруга Неждановой, расположенной в том же здании.В проект будут инвестированы частные средства.В доме, в котором жила исполнительница, планируется восстановить исторический интерьер, выставить личные вещи народной артистки СССР, письма, фотографии из ее личного архива, архива семьи и учеников, концертные афиши. Для этого архивные материалы были буквально по крупицам собраны по всей стране и впервые будут представлены в одном месте. При этом важным элементом восстановления музея Неждановой станет расширение его функционала: пространство превратится в музыкальную мастерскую для проведения камерных концертов и творческих занятий.Среди регулярных посетителей дома Неждановой были знаменитый тенор Иван Козловский, супруг Неждановой – дирижер и композитор Николай Голованов и другие."Антонину Васильевну Нежданову и Николая Семеновича Голованова многие десятилетия связывал творческий союз, как на сцене Большого театра, так и на концертной эстраде. Создание музея-квартиры Антонины Васильевны Неждановой, безусловно, станет очень важным этапом по сохранению памяти о великих артистах и популяризации оперного и симфонического искусства России. Уверен, что наше сотрудничество по реализации данного проекта будет плодотворным и в ближайшем будущем музей-квартира Николая Семеновича Голованова и музей-квартира Антонины Васильевны Неждановой органично дополнят друг друга", – приводит пресс-служба слова генерального директора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова.Антонина Нежданова (1873-1950) - русская и советская оперная певица, солистка Большого театра, исполняла главные партии в операх русских и зарубежных композиторов, выступала на радио, записывалась на грампластинки.
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москва, ссср, россия, михаил брызгалов, большой театр
Москва, СССР, Россия, Михаил Брызгалов, Большой театр
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. По частной инициативе началось воссоздание музея-квартиры оперной певицы Антонины Неждановой в Брюсовом переулке Москвы, сообщает пресс-служба Национального музея музыки.
Работы начались в день 50-летия со дня открытия музея-квартиры Николая Голованова, супруга Неждановой, расположенной в том же здании.
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В проект будут инвестированы частные средства.
В доме, в котором жила исполнительница, планируется восстановить исторический интерьер, выставить личные вещи народной артистки СССР, письма, фотографии из ее личного архива, архива семьи и учеников, концертные афиши. Для этого архивные материалы были буквально по крупицам собраны по всей стране и впервые будут представлены в одном месте. При этом важным элементом восстановления музея Неждановой станет расширение его функционала: пространство превратится в музыкальную мастерскую для проведения камерных концертов и творческих занятий.
Среди регулярных посетителей дома Неждановой были знаменитый тенор Иван Козловский, супруг Неждановой – дирижер и композитор Николай Голованов и другие.
«
"Антонину Васильевну Нежданову и Николая Семеновича Голованова многие десятилетия связывал творческий союз, как на сцене Большого театра, так и на концертной эстраде. Создание музея-квартиры Антонины Васильевны Неждановой, безусловно, станет очень важным этапом по сохранению памяти о великих артистах и популяризации оперного и симфонического искусства России. Уверен, что наше сотрудничество по реализации данного проекта будет плодотворным и в ближайшем будущем музей-квартира Николая Семеновича Голованова и музей-квартира Антонины Васильевны Неждановой органично дополнят друг друга", – приводит пресс-служба слова генерального директора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова.
Антонина Нежданова (1873-1950) - русская и советская оперная певица, солистка Большого театра, исполняла главные партии в операх русских и зарубежных композиторов, выступала на радио, записывалась на грампластинки.
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