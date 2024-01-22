https://ria.ru/20240122/rebenok-1922836311.html

В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши

В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши - РИА Новости, 22.01.2024

В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши

Ребенок, на которого упала наледь с крыши в Москве, находится в реанимации, девочке проведена операция, прогнозы по выздоровлению хорошие, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:28

2024-01-22T19:28

2024-01-22T19:28

происшествия

ольга ярославская

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ребенок, на которого упала наледь с крыши в Москве, находится в реанимации, девочке проведена операция, прогнозы по выздоровлению хорошие, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что в Москве на полуторагодовалую девочку упала наледь с крыши, когда папа нес ребенка в переноске. По данным Telegram-канала, управляющая компания винит во всем владельцев квартиры на восьмом этаже - они якобы нелегально построили балкон прямо над входом в подъезд. "Это семья москвичей, сейчас следственные органы ведут проверку. Девочке проведена операция, прогнозы хорошие по ее выздоровлению. На сегодняшний день малышка находится в реанимации", - рассказала Ярославская. Она выразила уверенность, что судебные органы разберутся и дадут правовую оценку действиям всех - и соседей, и управляющей компании. "Просто безобразие, что управляющая компания так халатно относится к своей работе. Если, по их мнению, возведены конструкции, противоречащие правилам общежития и нарушающие нормы безопасности, значит, управляющая компания должна была подать в суд и в судебном порядке разрушить эти конструкции", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20231220/glyba-1916922480.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ольга ярославская, москва