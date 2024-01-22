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В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши - РИА Новости, 22.01.2024
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19:28 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/rebenok-1922836311.html
В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши
В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши - РИА Новости, 22.01.2024
В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши
Ребенок, на которого упала наледь с крыши в Москве, находится в реанимации, девочке проведена операция, прогнозы по выздоровлению хорошие, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:28
2024-01-22T19:28
происшествия
ольга ярославская
москва
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ребенок, на которого упала наледь с крыши в Москве, находится в реанимации, девочке проведена операция, прогнозы по выздоровлению хорошие, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что в Москве на полуторагодовалую девочку упала наледь с крыши, когда папа нес ребенка в переноске. По данным Telegram-канала, управляющая компания винит во всем владельцев квартиры на восьмом этаже - они якобы нелегально построили балкон прямо над входом в подъезд. "Это семья москвичей, сейчас следственные органы ведут проверку. Девочке проведена операция, прогнозы хорошие по ее выздоровлению. На сегодняшний день малышка находится в реанимации", - рассказала Ярославская. Она выразила уверенность, что судебные органы разберутся и дадут правовую оценку действиям всех - и соседей, и управляющей компании. "Просто безобразие, что управляющая компания так халатно относится к своей работе. Если, по их мнению, возведены конструкции, противоречащие правилам общежития и нарушающие нормы безопасности, значит, управляющая компания должна была подать в суд и в судебном порядке разрушить эти конструкции", - добавила омбудсмен.
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происшествия, ольга ярославская, москва
Происшествия, Ольга Ярославская, Москва
В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши

Девочка полутора лет, на которую упала наледь в Москве, находится в реанимации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДетская городская клиническая больница
Детская городская клиническая больница - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Детская городская клиническая больница. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ребенок, на которого упала наледь с крыши в Москве, находится в реанимации, девочке проведена операция, прогнозы по выздоровлению хорошие, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что в Москве на полуторагодовалую девочку упала наледь с крыши, когда папа нес ребенка в переноске. По данным Telegram-канала, управляющая компания винит во всем владельцев квартиры на восьмом этаже - они якобы нелегально построили балкон прямо над входом в подъезд.
«
"Это семья москвичей, сейчас следственные органы ведут проверку. Девочке проведена операция, прогнозы хорошие по ее выздоровлению. На сегодняшний день малышка находится в реанимации", - рассказала Ярославская.
Она выразила уверенность, что судебные органы разберутся и дадут правовую оценку действиям всех - и соседей, и управляющей компании.
«
"Просто безобразие, что управляющая компания так халатно относится к своей работе. Если, по их мнению, возведены конструкции, противоречащие правилам общежития и нарушающие нормы безопасности, значит, управляющая компания должна была подать в суд и в судебном порядке разрушить эти конструкции", - добавила омбудсмен.
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ПроисшествияОльга ЯрославскаяМосква
 
 
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