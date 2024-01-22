https://ria.ru/20240122/rassledovanie-1922825940.html

Лавров: США блокируют попытки провести расследование на "Севпотоках"

Лавров: США блокируют попытки провести расследование на "Севпотоках" - РИА Новости, 22.01.2024

Лавров: США блокируют попытки провести расследование на "Севпотоках"

Вашингтон намертво блокирует любые попытки провести честное расследование взрывов на "Северных потоках", а Брюссель смирился с публичным унижением, заявил глава РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:27

2024-01-22T18:27

2024-01-22T18:39

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ООН, 22 янв - РИА Новости. Вашингтон намертво блокирует любые попытки провести честное расследование взрывов на "Северных потоках", а Брюссель смирился с публичным унижением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что при помощи режима Владимира Зеленского США не только ведут войну против России, но и ослабляют Европу как экономического конкурента."Вашингтон подорвал её энергетическую безопасность, спровоцировав опасные кризисные тенденции в европейской экономике и социальной сфере. Даже не буду заострять тему террористических актов на трубопроводах "Северные потоки". США намертво блокируют любые попытки провести честное международное расследование, а нынешние европейские лидеры, прежде всего в Германии, покорно молчат, смирившись с публичным унижением", - сказал Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.Он добавил, что при всём этом в Евросоюзе продолжают "послушно выполнять" указания США по поставке оружия Киеву, опустошая тем самым свои арсеналы, которые затем восполнят американские военно-промышленные компании. "На это европейцев заставят найти деньги", - подчеркнул министр.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922478656.html

https://ria.ru/20231222/potok-1917577147.html

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