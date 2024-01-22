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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 22.01.2024 (обновлено: 14:23 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/pvo-1922765224.html
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2024
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 76 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:14
2024-01-22T14:23
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
россия
су-25
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 76 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата.
https://ria.ru/20240120/istrebiteli-1922465327.html
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украина, харьковская область, россия, су-25, в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Россия, Су-25, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области и 76 БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 76 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьРоссияСу-25В миреСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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