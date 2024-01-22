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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2024
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 76 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:14
2024-01-22T14:14
2024-01-22T14:23
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 76 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата.
https://ria.ru/20240120/istrebiteli-1922465327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области и 76 БПЛА