https://ria.ru/20240122/pvo-1922765224.html

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2024

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 76 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:14

2024-01-22T14:14

2024-01-22T14:23

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 76 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата.

https://ria.ru/20240120/istrebiteli-1922465327.html

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Кирилл Волков

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