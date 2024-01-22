https://ria.ru/20240122/putin-1922827836.html

Путин подписал закон о федеральном кадровом резерве на госслужбе

Путин подписал закон о федеральном кадровом резерве на госслужбе - РИА Новости, 22.01.2024

Путин подписал закон о федеральном кадровом резерве на госслужбе

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 июня 2024 года оценку профессионального уровня государственных гражданских служащих в РАНХиГС... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:35

2024-01-22T18:35

2024-01-22T19:01

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 июня 2024 года оценку профессионального уровня государственных гражданских служащих в РАНХиГС при президенте РФ, об этом говорится в указе о федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе РФ, опубликованном в понедельник."Правительству Российской Федерации обеспечить с 1 июня 2024 года реализацию мероприятий по проведению оценки профессионального уровня государственных гражданских служащих Российской Федераций, граждан Российской Федерации, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, и лиц, включенных в него, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" в соответствии с утвержденным правительством Российской Федерации государственным заданием", - говорится в указе.Кроме того, правительство должно обеспечить с 1 января 2025 года реализацию мероприятий по профессиональному развитию лиц, включенных в федеральный кадровый резерв.

https://ria.ru/20231127/indeksatsiya-1912221179.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика