Путин подписал закон о федеральном кадровом резерве на госслужбе
Путин поручил правительству оценить профессиональный уровень госслужащих
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 июня 2024 года оценку профессионального уровня государственных гражданских служащих в РАНХиГС при президенте РФ, об этом говорится в указе о федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе РФ, опубликованном в понедельник.
«
"Правительству Российской Федерации обеспечить с 1 июня 2024 года реализацию мероприятий по проведению оценки профессионального уровня государственных гражданских служащих Российской Федераций, граждан Российской Федерации, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, и лиц, включенных в него, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" в соответствии с утвержденным правительством Российской Федерации государственным заданием", - говорится в указе.
Кроме того, правительство должно обеспечить с 1 января 2025 года реализацию мероприятий по профессиональному развитию лиц, включенных в федеральный кадровый резерв.