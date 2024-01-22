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Путин подписал закон о федеральном кадровом резерве на госслужбе - РИА Новости, 22.01.2024
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18:35 22.01.2024 (обновлено: 19:01 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/putin-1922827836.html
Путин подписал закон о федеральном кадровом резерве на госслужбе
Путин подписал закон о федеральном кадровом резерве на госслужбе - РИА Новости, 22.01.2024
Путин подписал закон о федеральном кадровом резерве на госслужбе
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 июня 2024 года оценку профессионального уровня государственных гражданских служащих в РАНХиГС... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:35
2024-01-22T19:01
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 июня 2024 года оценку профессионального уровня государственных гражданских служащих в РАНХиГС при президенте РФ, об этом говорится в указе о федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе РФ, опубликованном в понедельник."Правительству Российской Федерации обеспечить с 1 июня 2024 года реализацию мероприятий по проведению оценки профессионального уровня государственных гражданских служащих Российской Федераций, граждан Российской Федерации, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, и лиц, включенных в него, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" в соответствии с утвержденным правительством Российской Федерации государственным заданием", - говорится в указе.Кроме того, правительство должно обеспечить с 1 января 2025 года реализацию мероприятий по профессиональному развитию лиц, включенных в федеральный кадровый резерв.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин подписал закон о федеральном кадровом резерве на госслужбе

Путин поручил правительству оценить профессиональный уровень госслужащих

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 июня 2024 года оценку профессионального уровня государственных гражданских служащих в РАНХиГС при президенте РФ, об этом говорится в указе о федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе РФ, опубликованном в понедельник.
«
"Правительству Российской Федерации обеспечить с 1 июня 2024 года реализацию мероприятий по проведению оценки профессионального уровня государственных гражданских служащих Российской Федераций, граждан Российской Федерации, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, и лиц, включенных в него, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" в соответствии с утвержденным правительством Российской Федерации государственным заданием", - говорится в указе.
Кроме того, правительство должно обеспечить с 1 января 2025 года реализацию мероприятий по профессиональному развитию лиц, включенных в федеральный кадровый резерв.
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