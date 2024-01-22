https://ria.ru/20240122/pretenzii-1922792125.html

В ГД сравнили претензии Зеленского на территорию России с политикой Гитлера

В ГД сравнили претензии Зеленского на территорию России с политикой Гитлера - РИА Новости, 22.01.2024

В ГД сравнили претензии Зеленского на территорию России с политикой Гитлера

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал неоригинальным указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:57

2024-01-22T15:57

2024-01-22T15:57

россия

владимир зеленский

госдума рф

чехословакия

австрия

леонид ивлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал неоригинальным указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" и сравнил его с политикой Гитлера. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "Действия киевского режима прямо-таки калька с политики Гитлера второй половины 30-х годов XX века. Поэтому Зеленский в претензиях на русские земли не оригинален, а прямой последователь Гитлера. Но и закончит киевский режим так же, как и гитлеровцы", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, у фашистов так же сначала были устремления на Судеты, а потом они оккупировали Чехословакию. "Так называемая забота об австрийцах превратилась в аншлюс Австрии. Претензии на Эльзас и Лотарингию привели к захвату Франции. Затем поманили земли Польши и особенно Советского Союза", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922783130.html

https://ria.ru/20240122/grazhdanstvo-1922779124.html

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чехословакия

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россия, владимир зеленский, госдума рф, чехословакия, австрия, леонид ивлев