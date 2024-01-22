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В ГД сравнили претензии Зеленского на территорию России с политикой Гитлера - РИА Новости, 22.01.2024
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15:57 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/pretenzii-1922792125.html
В ГД сравнили претензии Зеленского на территорию России с политикой Гитлера
В ГД сравнили претензии Зеленского на территорию России с политикой Гитлера - РИА Новости, 22.01.2024
В ГД сравнили претензии Зеленского на территорию России с политикой Гитлера
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал неоригинальным указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:57
2024-01-22T15:57
россия
владимир зеленский
госдума рф
чехословакия
австрия
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал неоригинальным указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" и сравнил его с политикой Гитлера. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "Действия киевского режима прямо-таки калька с политики Гитлера второй половины 30-х годов XX века. Поэтому Зеленский в претензиях на русские земли не оригинален, а прямой последователь Гитлера. Но и закончит киевский режим так же, как и гитлеровцы", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, у фашистов так же сначала были устремления на Судеты, а потом они оккупировали Чехословакию. "Так называемая забота об австрийцах превратилась в аншлюс Австрии. Претензии на Эльзас и Лотарингию привели к захвату Франции. Затем поманили земли Польши и особенно Советского Союза", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922783130.html
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россия, владимир зеленский, госдума рф, чехословакия, австрия, леонид ивлев
Россия, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Чехословакия, Австрия, Леонид Ивлев
В ГД сравнили претензии Зеленского на территорию России с политикой Гитлера

Депутат Ивлев сравнил претензии Зеленского на территорию РФ с политикой Гитлера

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал неоригинальным указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" и сравнил его с политикой Гитлера.
Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
Дмитрий Медведев
Медведев иронично отреагировал на указ Зеленского о территориях России
Вчера, 15:26
«
"Действия киевского режима прямо-таки калька с политики Гитлера второй половины 30-х годов XX века. Поэтому Зеленский в претензиях на русские земли не оригинален, а прямой последователь Гитлера. Но и закончит киевский режим так же, как и гитлеровцы", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, у фашистов так же сначала были устремления на Судеты, а потом они оккупировали Чехословакию.
«
"Так называемая забота об австрийцах превратилась в аншлюс Австрии. Претензии на Эльзас и Лотарингию привели к захвату Франции. Затем поманили земли Польши и особенно Советского Союза", - сказал депутат.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Вчера, 15:06
 
РоссияВладимир ЗеленскийГосдума РФЧехословакияАвстрияЛеонид Ивлев
 
 
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