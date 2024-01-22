https://ria.ru/20240122/pozitsiya-1922828640.html

Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине

Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине - РИА Новости, 22.01.2024

Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине, "пока еще есть время". РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:38

2024-01-22T18:38

2024-01-22T18:59

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ООН, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине, "пока еще есть время".Выступая в Совбезе ООН на посвященном Украине заседании, Лавров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по мирному урегулированию на Украине, но не о том, как потакать фантазиям властей в Киеве а о том, как устранить причины "трагической для Украины ситуации". По его словам, все иные якобы мирные планы, в том числе так называемая "формула мира" Владимира Зеленского, к миру не имеют никакого отношения."Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда. И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому "крестовый поход" против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушаться, пока еще есть время", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240122/puti-1922824589.html

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россия, украина, в мире, киев, владимир зеленский, сергей лавров, оон