https://ria.ru/20240122/pozitsiya-1922828640.html
Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине
Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине - РИА Новости, 22.01.2024
Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине, "пока еще есть время". РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:38
2024-01-22T18:38
2024-01-22T18:59
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине, "пока еще есть время".Выступая в Совбезе ООН на посвященном Украине заседании, Лавров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по мирному урегулированию на Украине, но не о том, как потакать фантазиям властей в Киеве а о том, как устранить причины "трагической для Украины ситуации". По его словам, все иные якобы мирные планы, в том числе так называемая "формула мира" Владимира Зеленского, к миру не имеют никакого отношения."Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда. И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому "крестовый поход" против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушаться, пока еще есть время", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240122/puti-1922824589.html
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Россия, Украина, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ООН
Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине
Лавров призвал прислушаться к позиции России по Украине, пока еще есть время