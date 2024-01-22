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В Самаре ликвидировали пожар на рынке - РИА Новости, 22.01.2024
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14:35 22.01.2024 (обновлено: 17:07 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/pozhar-1922770631.html
В Самаре ликвидировали пожар на рынке
В Самаре ликвидировали пожар на рынке - РИА Новости, 22.01.2024
В Самаре ликвидировали пожар на рынке
РИА Новости РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:35
2024-01-22T17:07
самара
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РИА НовостиМОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пожар на рынке в Самаре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Пожар на Кировском рынке полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Пожар возник в понедельник утром на Кировском рынке в Самаре. Возгорание было локализовано на площади 1 тысяча "квадратов".В ГУМЧС России по Самарской области уточнили журналистам, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.
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самара, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Самара, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Самаре ликвидировали пожар на рынке

МЧС РФ: в Самаре полностью ликвидировали пожар на рынке

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на рынке в Самаре. 22 января 2024
Место пожара на рынке в Самаре. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на рынке в Самаре. 22 января 2024
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РИА Новости
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пожар на рынке в Самаре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Пожар на Кировском рынке полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Пожар возник в понедельник утром на Кировском рынке в Самаре. Возгорание было локализовано на площади 1 тысяча "квадратов".
В ГУМЧС России по Самарской области уточнили журналистам, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.
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19 января, 16:42
 
СамараПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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