https://ria.ru/20240122/pozhar-1922770631.html
В Самаре ликвидировали пожар на рынке
В Самаре ликвидировали пожар на рынке - РИА Новости, 22.01.2024
В Самаре ликвидировали пожар на рынке
РИА Новости РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:35
2024-01-22T14:35
2024-01-22T17:07
самара
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РИА НовостиМОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пожар на рынке в Самаре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Пожар на Кировском рынке полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Пожар возник в понедельник утром на Кировском рынке в Самаре. Возгорание было локализовано на площади 1 тысяча "квадратов".В ГУМЧС России по Самарской области уточнили журналистам, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html
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самара, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Самара, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Самаре ликвидировали пожар на рынке
МЧС РФ: в Самаре полностью ликвидировали пожар на рынке