https://ria.ru/20240122/pozhar-1922770631.html

В Самаре ликвидировали пожар на рынке

В Самаре ликвидировали пожар на рынке - РИА Новости, 22.01.2024

В Самаре ликвидировали пожар на рынке

РИА Новости РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:35

2024-01-22T14:35

2024-01-22T17:07

самара

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РИА НовостиМОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пожар на рынке в Самаре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Пожар на Кировском рынке полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Пожар возник в понедельник утром на Кировском рынке в Самаре. Возгорание было локализовано на площади 1 тысяча "квадратов".В ГУМЧС России по Самарской области уточнили журналистам, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

самара

россия

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2024

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самара, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия