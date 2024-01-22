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В Невьянске при пожаре в частном доме погибли мужчина и ребенок
В Невьянске при пожаре в частном доме погибли мужчина и ребенок - РИА Новости, 22.01.2024
В Невьянске при пожаре в частном доме погибли мужчина и ребенок
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Невьянске Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:40
2024-01-22T11:40
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Невьянске Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По информации ведомства, в ночь на понедельник в Невьянске в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и маленький мальчик. Организована проверка. "Трагический инцидент мог произойти из-за неисправного электрооборудования, использовавшегося в быту. Точные причины возгорания и смерти двух погибших будут установлены в ходе пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз", - говорится в релизе СК. Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, личности погибших мужчины и ребенка установлены. "Это местный житель, 1982 года рождения, работавший фрезеровщиком на коммерческом предприятии, и его сын, 2021 года рождения, еще даже не посещавший детское дошкольное учреждение", – сказал Горелых. В доме также проживали супруга погибшего, находящаяся в декретном отпуске, и их 8-летняя дочь, которые при возгорании успели вовремя выбежать на улицу и не пострадали. По предварительным данным, пожар с гибелью людей не имеет криминальной подоплеки, отметил представитель полиции.
https://ria.ru/20240120/pozhar-1922547538.html
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происшествия, невьянск, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых
Происшествия, Невьянск, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Валерий Горелых
В Невьянске при пожаре в частном доме погибли мужчина и ребенок
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в свердловском Невьянске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Невьянске Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По информации ведомства, в ночь на понедельник в Невьянске в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и маленький мальчик. Организована проверка.
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"Трагический инцидент мог произойти из-за неисправного электрооборудования, использовавшегося в быту. Точные причины возгорания и смерти двух погибших будут установлены в ходе пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз", - говорится в релизе СК.
Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
, личности погибших мужчины и ребенка установлены. "Это местный житель, 1982 года рождения, работавший фрезеровщиком на коммерческом предприятии, и его сын, 2021 года рождения, еще даже не посещавший детское дошкольное учреждение", – сказал Горелых.
В доме также проживали супруга погибшего, находящаяся в декретном отпуске, и их 8-летняя дочь, которые при возгорании успели вовремя выбежать на улицу и не пострадали. По предварительным данным, пожар с гибелью людей не имеет криминальной подоплеки, отметил представитель полиции.
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