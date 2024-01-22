https://ria.ru/20240122/pozhar-1922716315.html

Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали

Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали - РИА Новости, 22.01.2024

Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали

Крупный пожар на рынке в Самаре удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:42

2024-01-22T10:42

2024-01-22T10:46

происшествия

самара

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922716811_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_bf06930a909cba318a14e9f2942f520e.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Крупный пожар на рынке в Самаре удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Самаре локализован на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240122/pozhar-1922671746.html

самара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)