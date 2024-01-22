https://ria.ru/20240122/pozhar-1922716315.html
Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали
Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали - РИА Новости, 22.01.2024
Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали
Крупный пожар на рынке в Самаре удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:42
2024-01-22T10:42
2024-01-22T10:46
происшествия
самара
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Крупный пожар на рынке в Самаре удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Самаре локализован на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240122/pozhar-1922671746.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали
Пожар на рынке в Самаре локализовали на площади в тысячу квадратных метров