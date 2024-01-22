Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 22.01.2024 (обновлено: 10:46 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/pozhar-1922716315.html
Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали
Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали - РИА Новости, 22.01.2024
Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали
Крупный пожар на рынке в Самаре удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:42
2024-01-22T10:46
происшествия
самара
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922716811_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_bf06930a909cba318a14e9f2942f520e.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Крупный пожар на рынке в Самаре удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Самаре локализован на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240122/pozhar-1922671746.html
самара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922716811_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4637d4c9388e2031b60b350dfe0e5529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали

Пожар на рынке в Самаре локализовали на площади в тысячу квадратных метров

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на рынке в Самаре. 22 января 2024
Место пожара на рынке в Самаре. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на рынке в Самаре. 22 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Крупный пожар на рынке в Самаре удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Самаре локализован на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Место пожара в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 21 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Во Владимирской области потушили пожар в административно-складском здании
00:39
 
ПроисшествияСамараРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала