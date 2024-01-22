https://ria.ru/20240122/pozhar-1922699464.html
Площадь пожара в Самаре увеличилась до тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Самаре увеличилась до тысячи квадратных метров - РИА Новости, 22.01.2024
Площадь пожара в Самаре увеличилась до тысячи квадратных метров
Площадь пожара на рынке в Самаре увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, на место происшествия направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:40
2024-01-22T09:40
2024-01-22T10:32
самара
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происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Самаре увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, на место происшествия направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее региональный главк сообщал о пожаре на 800"квадратах" на территории Кировского рынка в Самаре."На данный момент площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению возгорания привлечен пожарный поезд со станции "Кинель". Борьбу с огнем ведут 80 человек и 22 единицы техники.Пожар еще не потушен, а прокуратура начала проверку по факту случившегося, следует из телеграм-канала надзорного ведомства Самарской области. В частности, будет выясняться, как исполнялось противопожарное законодательство на территории рынка.
https://ria.ru/20240122/pozhar-1922671746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Самара, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Самаре увеличилась до тысячи квадратных метров
Площадь пожара на рынке в Самаре увеличилась до тысячи квадратных метров
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Самаре увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, на место происшествия направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее региональный главк сообщал о пожаре на 800"квадратах" на территории Кировского рынка в Самаре
.
"На данный момент площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению возгорания привлечен пожарный поезд со станции "Кинель". Борьбу с огнем ведут 80 человек и 22 единицы техники.
Пожар еще не потушен, а прокуратура начала проверку по факту случившегося, следует из телеграм-канала надзорного ведомства Самарской области. В частности, будет выясняться, как исполнялось противопожарное законодательство на территории рынка.
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