https://ria.ru/20240122/pozhar-1922699464.html

Площадь пожара в Самаре увеличилась до тысячи квадратных метров

Площадь пожара в Самаре увеличилась до тысячи квадратных метров - РИА Новости, 22.01.2024

Площадь пожара в Самаре увеличилась до тысячи квадратных метров

Площадь пожара на рынке в Самаре увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, на место происшествия направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:40

2024-01-22T09:40

2024-01-22T10:32

самара

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Самаре увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, на место происшествия направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее региональный главк сообщал о пожаре на 800"квадратах" на территории Кировского рынка в Самаре."На данный момент площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению возгорания привлечен пожарный поезд со станции "Кинель". Борьбу с огнем ведут 80 человек и 22 единицы техники.Пожар еще не потушен, а прокуратура начала проверку по факту случившегося, следует из телеграм-канала надзорного ведомства Самарской области. В частности, будет выясняться, как исполнялось противопожарное законодательство на территории рынка.

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самара

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

самара, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия