https://ria.ru/20240122/pozhar-1922698671.html

В Самаре произошел крупный пожар на рынке

В Самаре произошел крупный пожар на рынке - РИА Новости, 22.01.2024

В Самаре произошел крупный пожар на рынке

Рынок загорелся на площади 800 квадратных метров в Самаре, на месте работают пожарные, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:34

2024-01-22T09:34

2024-01-22T09:57

происшествия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Рынок загорелся на площади 800 квадратных метров в Самаре, на месте работают пожарные, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.Информация о пожаре на территории Кировского рынка в Самаре на улице Железной дивизии, 2В поступила в МЧС в 8.31 мск."Прибывшими подразделениями установлено, что горят торговые контейнеры, ранг пожара №2, площадь пожара 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.Для тушения пожара привлечены 68 человек и 22 единицы техники.

https://ria.ru/20240121/pozhar-1922614653.html

самара

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)