https://ria.ru/20240122/pozhar-1922698671.html
В Самаре произошел крупный пожар на рынке
В Самаре произошел крупный пожар на рынке - РИА Новости, 22.01.2024
В Самаре произошел крупный пожар на рынке
Рынок загорелся на площади 800 квадратных метров в Самаре, на месте работают пожарные, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:34
2024-01-22T09:34
2024-01-22T09:57
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922716665_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_59fa442be2a7c8d4bf8784274a5e13a7.jpg
САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Рынок загорелся на площади 800 квадратных метров в Самаре, на месте работают пожарные, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.Информация о пожаре на территории Кировского рынка в Самаре на улице Железной дивизии, 2В поступила в МЧС в 8.31 мск."Прибывшими подразделениями установлено, что горят торговые контейнеры, ранг пожара №2, площадь пожара 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.Для тушения пожара привлечены 68 человек и 22 единицы техники.
https://ria.ru/20240121/pozhar-1922614653.html
самара
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре произошел крупный пожар на рынке
В Самаре загорелся рынок на площади 800 квадратных метров
САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Рынок загорелся на площади 800 квадратных метров в Самаре, на месте работают пожарные, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.
Информация о пожаре на территории Кировского рынка в Самаре
на улице Железной дивизии, 2В поступила в МЧС
в 8.31 мск.
"Прибывшими подразделениями установлено, что горят торговые контейнеры, ранг пожара №2, площадь пожара 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Для тушения пожара привлечены 68 человек и 22 единицы техники.
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