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Во Владимирской области потушили пожар в административно-складском здании

Во Владимирской области потушили пожар в административно-складском здании - РИА Новости, 22.01.2024

Во Владимирской области потушили пожар в административно-складском здании

Пожар в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T00:39

2024-01-22T00:39

2024-01-22T10:42

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гусь-хрустальный

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пожар в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Как информировало в воскресенье ведомство, административно-складское здание горело в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, пожар ранее локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Гусь-Хрустальном", - говорится в сообщении.

владимирская область

россия

гусь-хрустальный

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2024

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владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный, происшествия