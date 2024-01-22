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Во Владимирской области потушили пожар в административно-складском здании - РИА Новости, 22.01.2024
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00:39 22.01.2024 (обновлено: 10:42 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/pozhar-1922671746.html
Во Владимирской области потушили пожар в административно-складском здании
Во Владимирской области потушили пожар в административно-складском здании - РИА Новости, 22.01.2024
Во Владимирской области потушили пожар в административно-складском здании
Пожар в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T00:39
2024-01-22T10:42
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гусь-хрустальный
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пожар в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Как информировало в воскресенье ведомство, административно-складское здание горело в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, пожар ранее локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Гусь-Хрустальном", - говорится в сообщении.
владимирская область
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владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный, происшествия
Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гусь-Хрустальный, Происшествия
Во Владимирской области потушили пожар в административно-складском здании

Пожар в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный ликвидирован

© Фото : МЧС Владимирской области/TelegramМесто пожара в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 21 января 2024
Место пожара в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 21 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : МЧС Владимирской области/Telegram
Место пожара в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 21 января 2024
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пожар в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Как информировало в воскресенье ведомство, административно-складское здание горело в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, пожар ранее локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Гусь-Хрустальном", - говорится в сообщении.
 
Владимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гусь-ХрустальныйПроисшествия
 
 
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