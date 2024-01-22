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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 120 военнослужащих ВСУ, две самоходки "Акация", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:17
2024-01-22T14:17
2024-01-22T14:22
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 120 военнослужащих ВСУ, две самоходки "Акация", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка ДНР и Приютное Запорожской области."Потери противника составили до 120 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и гаубица Д-20", - говорится в сводке Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, старомайорское, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Старомайорское, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 120 военнослужащих