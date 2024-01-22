https://ria.ru/20240122/postradavshie-1922698808.html
Число пострадавших от удара ВСУ по рынку в Донецке достигло 26
Число пострадавших от удара ВСУ по рынку в Донецке достигло 26 - РИА Новости, 22.01.2024
Число пострадавших от удара ВСУ по рынку в Донецке достигло 26
Число пострадавших при ударе ВСУ по рынку Донецка в воскресенье возросло до 26, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:36
2024-01-22T09:36
2024-01-22T10:46
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по рынку Донецка в воскресенье возросло до 26, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."На данный момент в результате чудовищного теракта со стороны вооруженных формирований Украины 27 погибших, 26 раненых. Всем оказывается необходимая помощь силами республиканского Минздрава", — сказал он.Накануне глава республики сообщал о 27 погибших и 25 пострадавших, из которых 18 госпитализировали.Пушилин также отметил, что на связи с донецкими больницами находится федеральный центр."Методы не меняются: чем хуже у противника ситуация в рамках противостояния военного, тем чаще они стараются отыгрываться на гражданском населении. Нелюди. Мы здесь видим зависимость в том плане, что возможностей у противника становится меньше, а как только появляется такая возможность, они стараются отыграться на гражданском населении…" — добавил глава республики.По его словам, при обстреле Донецка украинские войска использовали в том числе кассетные боеприпасы.Пушилин отметил, что российская армия отодвигает противника от столицы ДНР, из-за чего у ВСУ остается меньше возможности использовать РСЗО и похожее оружие. Но для ударов по Донецку украинские войска использую тяжелое вооружение, снаряды которого "пока еще имеют возможность прилетать на нашу территорию".Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как уточнял Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. В ДНР 22 января объявили днем траура.
https://ria.ru/20240121/bastrykin-1922667353.html
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https://ria.ru/20240122/donetsk-1922684022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших от удара ВСУ по рынку в Донецке достигло 26
Пушилин: число пострадавших от удара ВСУ по рынку в Донецке достигло 26
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Число пострадавших при ударе ВСУ по рынку Донецка в воскресенье возросло до 26, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
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"На данный момент в результате чудовищного теракта со стороны вооруженных формирований Украины 27 погибших, 26 раненых. Всем оказывается необходимая помощь силами республиканского Минздрава", — сказал он.
Накануне глава республики сообщал о 27 погибших и 25 пострадавших, из которых 18 госпитализировали.
Пушилин также отметил, что на связи с донецкими больницами находится федеральный центр.
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"Методы не меняются: чем хуже у противника ситуация в рамках противостояния военного, тем чаще они стараются отыгрываться на гражданском населении. Нелюди. Мы здесь видим зависимость в том плане, что возможностей у противника становится меньше, а как только появляется такая возможность, они стараются отыграться на гражданском населении…" — добавил глава республики.
По его словам, при обстреле Донецка украинские войска использовали в том числе кассетные боеприпасы.
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Пушилин отметил, что российская армия отодвигает противника от столицы ДНР, из-за чего у ВСУ остается меньше возможности использовать РСЗО и похожее оружие. Но для ударов по Донецку украинские войска использую тяжелое вооружение, снаряды которого "пока еще имеют возможность прилетать на нашу территорию".
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району
Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик.
Как уточнял Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. В ДНР 22 января объявили днем траура.
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