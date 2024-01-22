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Лолита прокомментировала упреки за пост 2019 года о Зеленском - РИА Новости, 22.01.2024
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Шоубиз
 
18:07 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/post-1922821991.html
Лолита прокомментировала упреки за пост 2019 года о Зеленском
Лолита прокомментировала упреки за пост 2019 года о Зеленском - РИА Новости, 22.01.2024
Лолита прокомментировала упреки за пост 2019 года о Зеленском
Певица Лолита Милявская, комментируя упреки в свой адрес из-за поста 2019 года с поздравлениями Владимиру Зеленскому, сказала, что этот шквал критики в ее адрес РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:07
2024-01-22T18:07
шоубиз
в мире
донецк
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Певица Лолита Милявская, комментируя упреки в свой адрес из-за поста 2019 года с поздравлениями Владимиру Зеленскому, сказала, что этот шквал критики в ее адрес – это результат работы украинской стороны, которой выгодны внутрироссийские конфликты. "На фоне трагедии, траура, варварского совершенно расстрела, не побоюсь этого слова, в Донецке, мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине", - сказала певица на видео в своем Telegram-канале. Лолита добавила, что понимает, "кто это работает, для чего это надо". По ее словам, "работает как раз украинская сторона", потому что "это надо только ей". "А надо для чего? Чтобы мы друг другу горло перегрызли", - заключила она. Пост, о котором идет речь, был выложен в сети Instagram* запрещена в России как экстремистская) 22 апреля 2019 года. На видео Лолита в шутку заявила, что берет билет в Киев, и предположила, что с приходом Зеленского ситуация на Украине изменится в лучшую сторону. Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - два подростка. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона. Понедельник в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240117/lolita-1921798311.html
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в мире, донецк, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, лолита милявская
Шоубиз, В мире, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Лолита Милявская
Лолита прокомментировала упреки за пост 2019 года о Зеленском

Лолита: интерес к посту о Зеленском — это результат работы украинской стороны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица Лолита Милявская . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Певица Лолита Милявская, комментируя упреки в свой адрес из-за поста 2019 года с поздравлениями Владимиру Зеленскому, сказала, что этот шквал критики в ее адрес – это результат работы украинской стороны, которой выгодны внутрироссийские конфликты.
«
"На фоне трагедии, траура, варварского совершенно расстрела, не побоюсь этого слова, в Донецке, мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине", - сказала певица на видео в своем Telegram-канале.
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Лолита добавила, что понимает, "кто это работает, для чего это надо". По ее словам, "работает как раз украинская сторона", потому что "это надо только ей". "А надо для чего? Чтобы мы друг другу горло перегрызли", - заключила она.
Пост, о котором идет речь, был выложен в сети Instagram* запрещена в России как экстремистская) 22 апреля 2019 года. На видео Лолита в шутку заявила, что берет билет в Киев, и предположила, что с приходом Зеленского ситуация на Украине изменится в лучшую сторону.
Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - два подростка. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона. Понедельник в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизВ миреДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЛолита Милявская
 
 
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