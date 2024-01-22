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Источник: в ресторане в Махачкале произошла поножовщина - РИА Новости, 22.01.2024
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00:21 22.01.2024 (обновлено: 05:55 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/ponozhovschina-1922670673.html
Источник: в ресторане в Махачкале произошла поножовщина
Источник: в ресторане в Махачкале произошла поножовщина - РИА Новости, 22.01.2024
Источник: в ресторане в Махачкале произошла поножовщина
Три человека получили ножевые ранения в результате конфликта между двумя компаниями, отдыхавшими в ночь на воскресенье в одном из ресторанов Махачкалы, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T00:21
2024-01-22T05:55
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Три человека получили ножевые ранения в результате конфликта между двумя компаниями, отдыхавшими в ночь на воскресенье в одном из ресторанов Махачкалы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Прошлой ночью в ресторане в Махачкале мужчина из одной компании сделал замечание девушке из другой компании за то, что она, по его мнению, вела себя недостойно. За девушку заступились мужчины, которые были с ней, начался конфликт. Тогда сделавший замечание взял нож и ранил трех мужчин из той компании", – рассказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших доставили в больницу. Подозреваемого задержали, им оказался местный житель. Официальных комментариев от правоохранительных органов по данному факту пока нет.
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махачкала, происшествия
Махачкала, Происшествия
Источник: в ресторане в Махачкале произошла поножовщина

В результате конфликта в ресторане в Махачкале три человека ранены ножом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Три человека получили ножевые ранения в результате конфликта между двумя компаниями, отдыхавшими в ночь на воскресенье в одном из ресторанов Махачкалы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
«
"Прошлой ночью в ресторане в Махачкале мужчина из одной компании сделал замечание девушке из другой компании за то, что она, по его мнению, вела себя недостойно. За девушку заступились мужчины, которые были с ней, начался конфликт. Тогда сделавший замечание взял нож и ранил трех мужчин из той компании", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших доставили в больницу. Подозреваемого задержали, им оказался местный житель.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по данному факту пока нет.
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