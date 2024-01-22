https://ria.ru/20240122/ponozhovschina-1922670673.html

Источник: в ресторане в Махачкале произошла поножовщина

Источник: в ресторане в Махачкале произошла поножовщина - РИА Новости, 22.01.2024

Источник: в ресторане в Махачкале произошла поножовщина

Три человека получили ножевые ранения в результате конфликта между двумя компаниями, отдыхавшими в ночь на воскресенье в одном из ресторанов Махачкалы, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T00:21

2024-01-22T00:21

2024-01-22T05:55

махачкала

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Три человека получили ножевые ранения в результате конфликта между двумя компаниями, отдыхавшими в ночь на воскресенье в одном из ресторанов Махачкалы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Прошлой ночью в ресторане в Махачкале мужчина из одной компании сделал замечание девушке из другой компании за то, что она, по его мнению, вела себя недостойно. За девушку заступились мужчины, которые были с ней, начался конфликт. Тогда сделавший замечание взял нож и ранил трех мужчин из той компании", – рассказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших доставили в больницу. Подозреваемого задержали, им оказался местный житель. Официальных комментариев от правоохранительных органов по данному факту пока нет.

https://ria.ru/20240119/draka-1922425033.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, происшествия