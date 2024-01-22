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Лавров сравнил помощь США Украине с прибыльным бизнес-проектом - РИА Новости, 22.01.2024
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18:47 22.01.2024 (обновлено: 19:07 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922830757.html
Лавров сравнил помощь США Украине с прибыльным бизнес-проектом
Лавров сравнил помощь США Украине с прибыльным бизнес-проектом - РИА Новости, 22.01.2024
Лавров сравнил помощь США Украине с прибыльным бизнес-проектом
Позиционирование США помощи Украине напоминает не финансирование боевых действий, а прибыльный бизнес-проект, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:47
2024-01-22T19:07
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Позиционирование США помощи Украине напоминает не финансирование боевых действий, а прибыльный бизнес-проект, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Господин Блинкен, госсекретарь США, акцентирует внимание на том, что продолжение помощи Украине - это гарантия создания новых рабочих мест в США. Словно речь идет не о финансировании войны, унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а о некоем прибыльном бизнес-проекте", - сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Он напомнил, что яркий пример предпринимательской деятельности США на Украине - получение структурами бизнесмена Джорджа Сороса черноземных почв для захоронения отходов западной химической промышленности. "Большинство крупных украинских заводов и компаний, в том числе по производству лития, продано тем же американцам. Плодородные земли сданы им же в бессрочную аренду, как у нас говорят, по дешевке", - также добавил Лавров.
https://ria.ru/20240122/lavrov-1922830586.html
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в мире, украина, сергей лавров, оон, сша, россия, джордж сорос
В мире, Украина, Сергей Лавров, ООН, США, Россия, Джордж Сорос
Лавров сравнил помощь США Украине с прибыльным бизнес-проектом

Лавров: помощь США Украине похожа на прибыльный бизнес-проект

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezГлава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН
Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Позиционирование США помощи Украине напоминает не финансирование боевых действий, а прибыльный бизнес-проект, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Господин Блинкен, госсекретарь США, акцентирует внимание на том, что продолжение помощи Украине - это гарантия создания новых рабочих мест в США. Словно речь идет не о финансировании войны, унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а о некоем прибыльном бизнес-проекте", - сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Он напомнил, что яркий пример предпринимательской деятельности США на Украине - получение структурами бизнесмена Джорджа Сороса черноземных почв для захоронения отходов западной химической промышленности.
«
"Большинство крупных украинских заводов и компаний, в том числе по производству лития, продано тем же американцам. Плодородные земли сданы им же в бессрочную аренду, как у нас говорят, по дешевке", - также добавил Лавров.
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