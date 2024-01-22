https://ria.ru/20240122/polsha-1922696353.html
ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины
ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины - РИА Новости, 22.01.2024
ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины
Польша добилась уступок от ЕС в вопросе ограничения экспорта украинского продовольствия, Брюссель будет контролировать их приток, если это может привести к... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:20
2024-01-22T09:20
2024-01-22T09:20
в мире
польша
евросоюз
валдис домбровскис
еврокомиссия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Польша добилась уступок от ЕС в вопросе ограничения экспорта украинского продовольствия, Брюссель будет контролировать их приток, если это может привести к снижению цен в Польше или других соседних странах, пишет Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. "Новое правительство Варшавы добилось уступок от ЕС в борьбе за ограничение экспорта украинского продовольствия <...> Брюссель будет контролировать приток фермерского продовольствия, если он рискуют привести к снижению цен в Польше и других соседних странах", - пишет издание со ссылкой Домбровскиса. Как отметил вице-президент ЕК изданию, Брюссель сможет блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет переполнен. "Мы будем рассматривать вопрос о том, как предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это является введение гарантий для конкретных стран", - заявил Домбровскис газете, добавив, что предложения должны быть опубликованы "на этой неделе". В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240121/ukraina-1922575593.html
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921656752.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, евросоюз, валдис домбровскис, еврокомиссия, украина
В мире, Польша, Евросоюз, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Украина
ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины
Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта продовольствия с Украины
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Польша добилась уступок от ЕС в вопросе ограничения экспорта украинского продовольствия, Брюссель будет контролировать их приток, если это может привести к снижению цен в Польше или других соседних странах, пишет Financial Times
со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
"Новое правительство Варшавы
добилось уступок от ЕС в борьбе за ограничение экспорта украинского продовольствия <...> Брюссель будет контролировать приток фермерского продовольствия, если он рискуют привести к снижению цен в Польше и других соседних странах", - пишет издание со ссылкой Домбровскиса.
Как отметил вице-президент ЕК изданию, Брюссель сможет блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет переполнен.
"Мы будем рассматривать вопрос о том, как предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это является введение гарантий для конкретных стран", - заявил Домбровскис газете, добавив, что предложения должны быть опубликованы "на этой неделе".
Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады
В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
СМИ: Польша обсуждает с Украиной введение лицензий на импорт товаров