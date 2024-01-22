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ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины - РИА Новости, 22.01.2024
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09:20 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/polsha-1922696353.html
ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины
ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины - РИА Новости, 22.01.2024
ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины
Польша добилась уступок от ЕС в вопросе ограничения экспорта украинского продовольствия, Брюссель будет контролировать их приток, если это может привести к... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:20
2024-01-22T09:20
в мире
польша
евросоюз
валдис домбровскис
еврокомиссия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Польша добилась уступок от ЕС в вопросе ограничения экспорта украинского продовольствия, Брюссель будет контролировать их приток, если это может привести к снижению цен в Польше или других соседних странах, пишет Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. "Новое правительство Варшавы добилось уступок от ЕС в борьбе за ограничение экспорта украинского продовольствия &lt;...&gt; Брюссель будет контролировать приток фермерского продовольствия, если он рискуют привести к снижению цен в Польше и других соседних странах", - пишет издание со ссылкой Домбровскиса. Как отметил вице-президент ЕК изданию, Брюссель сможет блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет переполнен. "Мы будем рассматривать вопрос о том, как предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это является введение гарантий для конкретных стран", - заявил Домбровскис газете, добавив, что предложения должны быть опубликованы "на этой неделе". В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240121/ukraina-1922575593.html
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921656752.html
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в мире, польша, евросоюз, валдис домбровскис, еврокомиссия, украина
В мире, Польша, Евросоюз, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Украина
ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины

Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта продовольствия с Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Польша добилась уступок от ЕС в вопросе ограничения экспорта украинского продовольствия, Брюссель будет контролировать их приток, если это может привести к снижению цен в Польше или других соседних странах, пишет Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
"Новое правительство Варшавы добилось уступок от ЕС в борьбе за ограничение экспорта украинского продовольствия <...> Брюссель будет контролировать приток фермерского продовольствия, если он рискуют привести к снижению цен в Польше и других соседних странах", - пишет издание со ссылкой Домбровскиса.
Как отметил вице-президент ЕК изданию, Брюссель сможет блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет переполнен.
"Мы будем рассматривать вопрос о том, как предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это является введение гарантий для конкретных стран", - заявил Домбровскис газете, добавив, что предложения должны быть опубликованы "на этой неделе".
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В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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