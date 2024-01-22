https://ria.ru/20240122/pogoda-1922766553.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 22.01.2024
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера вторника, следует из данных прогностической... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:19
2024-01-22T14:19
2024-01-22T14:19
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 21 часа 23 января.
https://ria.ru/20240122/vkontakte-1922718088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гидрометцентр, погода
Москва, Гидрометцентр, Погода
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы