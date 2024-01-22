https://ria.ru/20240122/pogoda-1922729180.html

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни - РИА Новости, 22.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Колебания температуры ожидаются в московском регионе на этой неделе, в среду потеплеет до 0 градусов, ожидается порывистый ветер, на выходных похолодает до... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:38

2024-01-22T11:38

2024-01-22T11:39

татьяна позднякова

москва

погода

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Колебания температуры ожидаются в московском регионе на этой неделе, в среду потеплеет до 0 градусов, ожидается порывистый ветер, на выходных похолодает до минус 7 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик пояснила, что в понедельник погоду в регионе еще будет определять антициклон. В последующие же дни атмосферное давление будет постепенно понижаться, и погоду начнет формировать глубокий атлантический циклон. Он принесет в регион осадки и повышение температуры. "Если в понедельник днем мы ждем минус 7-9 градусов, то эта же температура уйдет у нас в ночь на вторник, начнется небольшой снежок. Днем снега будет уже больше, выпадет 2-4 миллиметра осадков, местами поднимется метель. Дневная температура составит минус 2-4 градуса, она будет близка климатической норме. В среду повышение температуры продолжится. Ночью ожидается снег и мокрый снег. Днем также местами небольшой снег, температура воздуха ночью – минус 2-4 градуса, дневная – 0 - минус 2, в центре города не исключена слабоположительная оттепель", - сказала Позднякова. По словам специалиста, во вторник и среду погода будет ветреной, порывы могут достигать 14-17 метров в секунду. "В четверг в регионе будет наблюдаться самое низкое атмосферное давление. Сохранится облачная погода с небольшим снегом, температура в течение суток будет одинаковая – минус 2-7 градусов. В пятницу и в субботу в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура в пятницу – минус 3-8 градусов, и практически такой же фон температуры сохранится на субботу", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20240122/vkontakte-1922718088.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

татьяна позднякова, москва, погода