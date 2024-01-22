https://ria.ru/20240122/poezd-1922695546.html
После гибели девушки под поездом в Самарской области возбудили дело
После гибели девушки под поездом в Самарской области возбудили дело - РИА Новости, 22.01.2024
После гибели девушки под поездом в Самарской области возбудили дело
Поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила железную дорогу на запрещающий знак светофора в Самарской области, по факту происшествия... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:17
2024-01-22T09:17
2024-01-22T10:06
происшествия
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россия
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САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила железную дорогу на запрещающий знак светофора в Самарской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ. "Следствием установлено, что вечером 21 января 2024 года на 1108 км железнодорожной станции Стахановская, электропоездом 7737 смертельно травмирована несовершеннолетняя, 2007 года рождения. Девушка переходила пути в капюшоне на запрещенный сигнал светофора, дождавшись, когда пройдет один поезд, она не заметила второй состав", - говорится в сообщении ведомства. Следователи Центрального МСУТ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому случаю. Следователи осмотрели место происшествия с применением криминалистической техники, подвижного состава, допросили члены локомотивной бригады и назначили необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20240114/poezd-1921221720.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, самарская область, россия
Происшествия, Самарская область, Россия
После гибели девушки под поездом в Самарской области возбудили дело
В Самарской области поезд сбил насмерть несовершеннолетнюю девушку
САМАРА, 22 янв - РИА Новости.
Поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила железную дорогу на запрещающий знак светофора в Самарской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале
Центрального МСУТ.
"Следствием установлено, что вечером 21 января 2024 года на 1108 км железнодорожной станции Стахановская, электропоездом 7737 смертельно травмирована несовершеннолетняя, 2007 года рождения. Девушка переходила пути в капюшоне на запрещенный сигнал светофора, дождавшись, когда пройдет один поезд, она не заметила второй состав", - говорится в сообщении ведомства.
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Следователи Центрального МСУТ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому случаю. Следователи осмотрели место происшествия с применением криминалистической техники, подвижного состава, допросили члены локомотивной бригады и назначили необходимые экспертизы.
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