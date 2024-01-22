https://ria.ru/20240122/poezd-1922695546.html

После гибели девушки под поездом в Самарской области возбудили дело

После гибели девушки под поездом в Самарской области возбудили дело - РИА Новости, 22.01.2024

После гибели девушки под поездом в Самарской области возбудили дело

Поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила железную дорогу на запрещающий знак светофора в Самарской области, по факту происшествия... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:17

2024-01-22T09:17

2024-01-22T10:06

происшествия

самарская область

россия

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САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила железную дорогу на запрещающий знак светофора в Самарской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ. "Следствием установлено, что вечером 21 января 2024 года на 1108 км железнодорожной станции Стахановская, электропоездом 7737 смертельно травмирована несовершеннолетняя, 2007 года рождения. Девушка переходила пути в капюшоне на запрещенный сигнал светофора, дождавшись, когда пройдет один поезд, она не заметила второй состав", - говорится в сообщении ведомства. Следователи Центрального МСУТ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому случаю. Следователи осмотрели место происшествия с применением криминалистической техники, подвижного состава, допросили члены локомотивной бригады и назначили необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20240114/poezd-1921221720.html

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самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, самарская область, россия