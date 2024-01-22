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СМИ: переговоры по Газе остаются в тупике по вине Израиля - РИА Новости, 22.01.2024
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06:54 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/peregovory-1922685392.html
СМИ: переговоры по Газе остаются в тупике по вине Израиля
СМИ: переговоры по Газе остаются в тупике по вине Израиля - РИА Новости, 22.01.2024
СМИ: переговоры по Газе остаются в тупике по вине Израиля
Переговоры по освобождению пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием палестинского движения ХАМАС о... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T06:54
2024-01-22T06:54
израиль
россия
восточный иерусалим
в мире
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Переговоры по освобождению пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием палестинского движения ХАМАС о постоянном прекращении огня, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата. "Переговоры по поводу освобождения заложников в секторе Газа находятся в тупике из-за требования ХАМАС о постоянном прекращении огня", - говорится в сообщении телеканала. При этом телеканал сообщает, что стороны переговоров согласовали "некоторые механизмы" освобождения пленных, однако позиция Израиля, выступающего против прекращения огня, препятствует заключению соглашения. "Были согласованы некоторые механизмы потенциального будущего обмена (заложников на палестинских заключенных - ред.)", - говорится в сообщении телеканала. Соглашение будет включать прекращение боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением заложников в обмен на палестинских заключенных. "Большая часть деталей согласована. Камнем преткновения является то, что израильтяне не хотят соглашаться на постоянное прекращение огня", - приводит телеканал слова дипломата. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240122/izrail-1922674136.html
https://ria.ru/20240122/khamas-1922672017.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, в мире, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: переговоры по Газе остаются в тупике по вине Израиля

NBC: переговоры по Газе зашли в тупик, так как Израиль не хочет прекращать огонь

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский солдат в секторе Газа
Израильский солдат в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский солдат в секторе Газа . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Переговоры по освобождению пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием палестинского движения ХАМАС о постоянном прекращении огня, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата.
«
"Переговоры по поводу освобождения заложников в секторе Газа находятся в тупике из-за требования ХАМАС о постоянном прекращении огня", - говорится в сообщении телеканала.
При этом телеканал сообщает, что стороны переговоров согласовали "некоторые механизмы" освобождения пленных, однако позиция Израиля, выступающего против прекращения огня, препятствует заключению соглашения.
"Были согласованы некоторые механизмы потенциального будущего обмена (заложников на палестинских заключенных - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
Соглашение будет включать прекращение боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением заложников в обмен на палестинских заключенных.
"Большая часть деталей согласована. Камнем преткновения является то, что израильтяне не хотят соглашаться на постоянное прекращение огня", - приводит телеканал слова дипломата.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Израиль счел неуместным тему холокоста в современном политическом контексте
01:26
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
ХАМАС признало "некоторые ошибки" в ходе атаки на Израиль
00:53
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем
Вчера, 19:55
 
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