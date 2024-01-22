https://ria.ru/20240122/patrushev-1922799395.html

Патрушев встретился с представителем ЦК КП Вьетнама

Патрушев встретился с представителем ЦК КП Вьетнама - РИА Новости, 22.01.2024

Патрушев встретился с представителем ЦК КП Вьетнама

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Москве встретился с заведующим отделом международных связей ЦК Компартии Вьетнама Ле Хоай Чунгом,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:26

2024-01-22T16:26

2024-01-22T16:26

вьетнам

россия

москва

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Москве встретился с заведующим отделом международных связей ЦК Компартии Вьетнама Ле Хоай Чунгом, обсуждалось укрепление российско-вьетнамского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления российско-вьетнамского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что собеседники "подтвердили долгосрочный характер взаимодействия Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам в интересах обоих государств, а также для поддержания мира и стабильности в регионе".

https://ria.ru/20240122/kambodzha-1922772313.html

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россия

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Дарья Буймова

вьетнам, россия, москва, николай патрушев, в мире