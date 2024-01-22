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Патрушев встретился с представителем ЦК КП Вьетнама - РИА Новости, 22.01.2024
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16:26 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/patrushev-1922799395.html
Патрушев встретился с представителем ЦК КП Вьетнама
Патрушев встретился с представителем ЦК КП Вьетнама - РИА Новости, 22.01.2024
Патрушев встретился с представителем ЦК КП Вьетнама
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Москве встретился с заведующим отделом международных связей ЦК Компартии Вьетнама Ле Хоай Чунгом,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:26
2024-01-22T16:26
вьетнам
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москва
николай патрушев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Москве встретился с заведующим отделом международных связей ЦК Компартии Вьетнама Ле Хоай Чунгом, обсуждалось укрепление российско-вьетнамского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления российско-вьетнамского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что собеседники "подтвердили долгосрочный характер взаимодействия Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам в интересах обоих государств, а также для поддержания мира и стабильности в регионе".
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вьетнам, россия, москва, николай патрушев, в мире
Вьетнам, Россия, Москва, Николай Патрушев, В мире
Патрушев встретился с представителем ЦК КП Вьетнама

Патрушев обсудил с представителем ЦК КП Вьетнама укрепление сотрудничества стран

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Москве встретился с заведующим отделом международных связей ЦК Компартии Вьетнама Ле Хоай Чунгом, обсуждалось укрепление российско-вьетнамского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления российско-вьетнамского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники "подтвердили долгосрочный характер взаимодействия Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам в интересах обоих государств, а также для поддержания мира и стабильности в регионе".
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