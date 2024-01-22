Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты подробности о пассажирке разбившегося в Афганистане самолета - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/passazhir-1922680335.html
Раскрыты подробности о пассажирке разбившегося в Афганистане самолета
Раскрыты подробности о пассажирке разбившегося в Афганистане самолета - РИА Новости, 22.01.2024
Раскрыты подробности о пассажирке разбившегося в Афганистане самолета
Сын Анны и Анатолия Евсюковых, находившихся на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, рассказал "Известиям", что его мать месяц лежала в клинике в РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T04:33
2024-01-22T04:33
афганистан
паттайя
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922588273_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2c1bc8b733ed553204033724e806b9c6.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Сын Анны и Анатолия Евсюковых, находившихся на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, рассказал "Известиям", что его мать месяц лежала в клинике в Таиланде.Ранее агентство Паджвак сообщило, что Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Как сообщала Росавиация, упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.По словам мужчины, Евсюкова заболела в Таиланде, ее там положили в госпиталь. Местные врачи долгое время давали надежду на улучшение состояния женщины, однако после месяца в местном медучреждении было принято решение об отправке ее на лечение в Боткинскую больницу в Москве.Как сообщил ранее РИА Новости источник в таиландском аэропорту Утапао, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. По словам источника, это был частный медицинско-эвакуационный рейс, на борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию, ее сопровождали муж и медицинская бригада.По информации АТОР, на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. В АТОР подтвердили, что первоначальным местом вылета самолета была таиландская Паттайя, "в больнице которой Анна Евсюкова находилась на аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца".Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240121/aviakatastrofa-1922655049.html
https://ria.ru/20240121/falcon-1922644070.html
афганистан
паттайя
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922588273_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_679b7594b654c42db3b5eaa869f2d0e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, паттайя, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане
Афганистан, Паттайя, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане
Раскрыты подробности о пассажирке разбившегося в Афганистане самолета

Пассажирка рухнувшего в Афганистане Falcon месяц лежала в клинике в Таиланде

© iStock.com / Santiago Rodriguez FontoСамолет бизнес-класса в небе
Самолет бизнес-класса в небе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© iStock.com / Santiago Rodriguez Fonto
Самолет бизнес-класса в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Сын Анны и Анатолия Евсюковых, находившихся на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, рассказал "Известиям", что его мать месяц лежала в клинике в Таиланде.
Ранее агентство Паджвак сообщило, что Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Как сообщала Росавиация, упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.
Бизнес-джет - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Выживший в авиакатастрофе в Афганистане попросил помощи в местном селе
Вчера, 20:08
По словам мужчины, Евсюкова заболела в Таиланде, ее там положили в госпиталь. Местные врачи долгое время давали надежду на улучшение состояния женщины, однако после месяца в местном медучреждении было принято решение об отправке ее на лечение в Боткинскую больницу в Москве.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в таиландском аэропорту Утапао, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. По словам источника, это был частный медицинско-эвакуационный рейс, на борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию, ее сопровождали муж и медицинская бригада.
По информации АТОР, на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. В АТОР подтвердили, что первоначальным местом вылета самолета была таиландская Паттайя, "в больнице которой Анна Евсюкова находилась на аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца".
Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
Вид на горы к западу от Кабула - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Пилот самолета Falcon есть среди выживших после катастрофы в Афганистане
Вчера, 18:38
 
АфганистанПаттайяТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Крушение самолета Falcon в Афганистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала