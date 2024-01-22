Раскрыты подробности о пассажирке разбившегося в Афганистане самолета
Пассажирка рухнувшего в Афганистане Falcon месяц лежала в клинике в Таиланде
© iStock.com / Santiago Rodriguez FontoСамолет бизнес-класса в небе
© iStock.com / Santiago Rodriguez Fonto
Самолет бизнес-класса в небе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Сын Анны и Анатолия Евсюковых, находившихся на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, рассказал "Известиям", что его мать месяц лежала в клинике в Таиланде.
Ранее агентство Паджвак сообщило, что Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Как сообщала Росавиация, упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.
По словам мужчины, Евсюкова заболела в Таиланде, ее там положили в госпиталь. Местные врачи долгое время давали надежду на улучшение состояния женщины, однако после месяца в местном медучреждении было принято решение об отправке ее на лечение в Боткинскую больницу в Москве.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в таиландском аэропорту Утапао, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. По словам источника, это был частный медицинско-эвакуационный рейс, на борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию, ее сопровождали муж и медицинская бригада.
По информации АТОР, на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. В АТОР подтвердили, что первоначальным местом вылета самолета была таиландская Паттайя, "в больнице которой Анна Евсюкова находилась на аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца".
Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.