https://ria.ru/20240122/passazhir-1922680335.html

Раскрыты подробности о пассажирке разбившегося в Афганистане самолета

Раскрыты подробности о пассажирке разбившегося в Афганистане самолета - РИА Новости, 22.01.2024

Раскрыты подробности о пассажирке разбившегося в Афганистане самолета

Сын Анны и Анатолия Евсюковых, находившихся на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, рассказал "Известиям", что его мать месяц лежала в клинике в РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T04:33

2024-01-22T04:33

2024-01-22T04:33

афганистан

паттайя

таиланд

ассоциация туроператоров россии (атор)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Сын Анны и Анатолия Евсюковых, находившихся на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, рассказал "Известиям", что его мать месяц лежала в клинике в Таиланде.Ранее агентство Паджвак сообщило, что Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Как сообщала Росавиация, упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.По словам мужчины, Евсюкова заболела в Таиланде, ее там положили в госпиталь. Местные врачи долгое время давали надежду на улучшение состояния женщины, однако после месяца в местном медучреждении было принято решение об отправке ее на лечение в Боткинскую больницу в Москве.Как сообщил ранее РИА Новости источник в таиландском аэропорту Утапао, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. По словам источника, это был частный медицинско-эвакуационный рейс, на борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию, ее сопровождали муж и медицинская бригада.По информации АТОР, на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. В АТОР подтвердили, что первоначальным местом вылета самолета была таиландская Паттайя, "в больнице которой Анна Евсюкова находилась на аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца".Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

https://ria.ru/20240121/aviakatastrofa-1922655049.html

https://ria.ru/20240121/falcon-1922644070.html

афганистан

паттайя

таиланд

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афганистан, паттайя, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане