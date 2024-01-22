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Росстат раскрыл число россиян с ожирением - РИА Новости, 22.01.2024
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09:34 22.01.2024 (обновлено: 11:08 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/ozhirenie-1922698517.html
Росстат раскрыл число россиян с ожирением
Росстат раскрыл число россиян с ожирением - РИА Новости, 22.01.2024
Росстат раскрыл число россиян с ожирением
В 2022 году в России зарегистрировали более 419 тысяч новых случаев ожирения, сообщает РБК со ссылкой на данные, опубликованные в сборнике Росстата... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:34
2024-01-22T11:08
общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В 2022 году в России зарегистрировали более 419 тысяч новых случаев ожирения, сообщает РБК со ссылкой на данные, опубликованные в сборнике Росстата "Здравоохранение в России-2023".&quot;В 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи&quot;, — указали в материале.В сборнике отметили, что в позапрошлом году от болезней эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ страдали 13,05 миллиона россиян, а сахарный диабет и ожирение выявили у 5,27 миллиона и 2,17 миллиона граждан страны соответственно.Также в сборнике приводится информация о статистике среди детей до 14 лет: в 2022 году ожирение зафиксировали у 108 тысяч человек.
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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), рбк (медиагруппа)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), РБК (медиагруппа)
Росстат раскрыл число россиян с ожирением

Росстат: в 2022 году выявили 419 тысяч новых случаев ожирения

© Fotolia / Win NondakowitРебенок взвешивается на весах
Ребенок взвешивается на весах - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Fotolia / Win Nondakowit
Ребенок взвешивается на весах. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В 2022 году в России зарегистрировали более 419 тысяч новых случаев ожирения, сообщает РБК со ссылкой на данные, опубликованные в сборнике Росстата "Здравоохранение в России-2023".
«

"В 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи", — указали в материале.

В сборнике отметили, что в позапрошлом году от болезней эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ страдали 13,05 миллиона россиян, а сахарный диабет и ожирение выявили у 5,27 миллиона и 2,17 миллиона граждан страны соответственно.
Также в сборнике приводится информация о статистике среди детей до 14 лет: в 2022 году ожирение зафиксировали у 108 тысяч человек.
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