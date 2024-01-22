https://ria.ru/20240122/ozhirenie-1922698517.html
Росстат раскрыл число россиян с ожирением
Росстат раскрыл число россиян с ожирением - РИА Новости, 22.01.2024
Росстат раскрыл число россиян с ожирением
В 2022 году в России зарегистрировали более 419 тысяч новых случаев ожирения, сообщает РБК со ссылкой на данные, опубликованные в сборнике Росстата... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:34
2024-01-22T09:34
2024-01-22T11:08
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150509/20/1505092069_0:110:4500:2641_1920x0_80_0_0_3f7c2e7d2d6587e7c1c157fc2ed2e60b.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В 2022 году в России зарегистрировали более 419 тысяч новых случаев ожирения, сообщает РБК со ссылкой на данные, опубликованные в сборнике Росстата "Здравоохранение в России-2023"."В 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи", — указали в материале.В сборнике отметили, что в позапрошлом году от болезней эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ страдали 13,05 миллиона россиян, а сахарный диабет и ожирение выявили у 5,27 миллиона и 2,17 миллиона граждан страны соответственно.Также в сборнике приводится информация о статистике среди детей до 14 лет: в 2022 году ожирение зафиксировали у 108 тысяч человек.
https://ria.ru/20231228/ozhirenie-1918412641.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150509/20/1505092069_417:0:4084:2750_1920x0_80_0_0_5ab69c63b815d5ce23b721e3b23a9c3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), рбк (медиагруппа)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), РБК (медиагруппа)
Росстат раскрыл число россиян с ожирением
Росстат: в 2022 году выявили 419 тысяч новых случаев ожирения