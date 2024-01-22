https://ria.ru/20240122/ozhirenie-1922698517.html

Росстат раскрыл число россиян с ожирением

Росстат раскрыл число россиян с ожирением - РИА Новости, 22.01.2024

Росстат раскрыл число россиян с ожирением

В 2022 году в России зарегистрировали более 419 тысяч новых случаев ожирения, сообщает РБК со ссылкой на данные, опубликованные в сборнике Росстата... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:34

2024-01-22T09:34

2024-01-22T11:08

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В 2022 году в России зарегистрировали более 419 тысяч новых случаев ожирения, сообщает РБК со ссылкой на данные, опубликованные в сборнике Росстата "Здравоохранение в России-2023"."В 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи", — указали в материале.В сборнике отметили, что в позапрошлом году от болезней эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ страдали 13,05 миллиона россиян, а сахарный диабет и ожирение выявили у 5,27 миллиона и 2,17 миллиона граждан страны соответственно.Также в сборнике приводится информация о статистике среди детей до 14 лет: в 2022 году ожирение зафиксировали у 108 тысяч человек.

https://ria.ru/20231228/ozhirenie-1918412641.html

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), рбк (медиагруппа)