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Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня - РИА Новости, 22.01.2024
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08:17 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/opolzen-1922689282.html
Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня
Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня - РИА Новости, 22.01.2024
Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая, передает РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:17
2024-01-22T08:17
в мире
китай
юньнань
си цзиньпин
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ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая. Ранее телеканал сообщал, что в понедельник в 5.51 утра (0.51 мск) в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань произошел оползень, который затронул несколько деревень. Под землей оказались 47 человек, с ними потеряна связь. Си Цзиньпин призвал "приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести лиц, а также приложить усилия для максимального сокращения человеческих жертв", отмечает телеканал. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, ранее сообщалось, что задействовано более 200 спасателей, более 200 человек было эвакуировано из зоны бедствия.
https://ria.ru/20240120/kitay-1922476696.html
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в мире, китай, юньнань, си цзиньпин
В мире, Китай, Юньнань, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня

Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для спасения людей после оползня

© AP Photo / Xinhua, Ou DongquКитайские спасатели
Китайские спасатели - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Xinhua, Ou Dongqu
Китайские спасатели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая.
Ранее телеканал сообщал, что в понедельник в 5.51 утра (0.51 мск) в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань произошел оползень, который затронул несколько деревень. Под землей оказались 47 человек, с ними потеряна связь.
Си Цзиньпин призвал "приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести лиц, а также приложить усилия для максимального сокращения человеческих жертв", отмечает телеканал.
В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, ранее сообщалось, что задействовано более 200 спасателей, более 200 человек было эвакуировано из зоны бедствия.
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