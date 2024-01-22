https://ria.ru/20240122/opolzen-1922689282.html
Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня
Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня - РИА Новости, 22.01.2024
Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая, передает РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:17
2024-01-22T08:17
2024-01-22T08:17
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая. Ранее телеканал сообщал, что в понедельник в 5.51 утра (0.51 мск) в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань произошел оползень, который затронул несколько деревень. Под землей оказались 47 человек, с ними потеряна связь. Си Цзиньпин призвал "приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести лиц, а также приложить усилия для максимального сокращения человеческих жертв", отмечает телеканал. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, ранее сообщалось, что задействовано более 200 спасателей, более 200 человек было эвакуировано из зоны бедствия.
https://ria.ru/20240120/kitay-1922476696.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, юньнань, си цзиньпин
В мире, Китай, Юньнань, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня
Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для спасения людей после оползня