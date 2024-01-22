https://ria.ru/20240122/opk-1922820730.html

Боррель призвал возродить европейскую оборонную промышленность

Боррель призвал возродить европейскую оборонную промышленность - РИА Новости, 22.01.2024

Боррель призвал возродить европейскую оборонную промышленность

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в своей статье для газеты El Pais, что конфликт на Украине... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:02

2024-01-22T18:02

2024-01-22T18:02

в мире

жозеп боррель

евросоюз

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МАДРИД, 22 янв – РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в своей статье для газеты El Pais, что конфликт на Украине показал, что европейская оборонная промышленность не готова к угрозам, которые могут быть ей брошены, поэтому призвал к ее возрождению. "Мы должны вооружить Украину необходимыми средствами… Этот процесс должен сопровождаться возрождением европейской оборонной промышленности. Война на Украине показала, что она далеко не готова к тому, что нам предстоит, поскольку рассчитана на мирное время", - написал Боррель. По его словам, большая часть поставок Киеву была взята из существующих запасов, поэтому производственные мощности ЕС должны значительно увеличиться. Глава европейской дипломатии отметил, что несмотря на то, что оборонные расходы союза уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом 2014 года, ЕС должен "активизировать усилия, чтобы выиграть гонку со временем у России". Кроме того, Боррель уверен, что ЕС часто медлил с поставками Киеву, поэтому призвал изменить парадигму союза в отношении этого вопроса. Он считает, что ЕС должен "сделать все, что потребуется" для достижения победы, а не "столько, сколько потребуется". Ранее газета Pais со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей сообщала, что Евросоюз накопил более семи миллиардов евро долга перед странами-членами, передававшими вооружения на Украину. Как отмечает газета, сумма долга в 7,16 миллиарда евро указана в документе в связи с созданием нового Фонда помощи Украине. По словам высокопоставленного дипломатического источника, задержки с возвратом средств государствам-членам могут помешать поставкам через эту систему. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240122/tusk-1922788872.html

https://ria.ru/20240119/nato-1922260016.html

https://ria.ru/20240118/nezavisimost-1921969201.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, евросоюз