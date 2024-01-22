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Заседание СБ ООН с участием Лаврова по вопросу поставок оружия на Украину
Заседание СБ ООН с участием Лаврова по вопросу поставок оружия на Украину - РИА Новости, 22.01.2024
Заседание СБ ООН с участием Лаврова по вопросу поставок оружия на Украину
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок оружия на Украину. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:00
2024-01-22T18:00
2024-01-22T18:17
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Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок оружия на Украину.Заседание созвано в связи с поставками западных вооружений Киеву. Одна из центральных тем обсуждения — обстрел ВСУ Донецка 21 января, сообщил ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.По данным российских следственных органов, атаки по Донецку 21 января осуществлялись с применением поставленных киевскому режиму странами НАТО артиллерийских орудий. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил этот обстрел.
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Лавров на заседании СБ ООН по вопросу поставок оружия на Украину
Лавров на заседании СБ ООН по вопросу поставок оружия на Украину
2024-01-22T18:00
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РИА Новости
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политика, украина, россия, сергей лавров, оон, видео
Политика, Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок оружия на Украину.
Заседание созвано в связи с поставками западных вооружений Киеву. Одна из центральных тем обсуждения — обстрел ВСУ Донецка 21 января, сообщил ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По данным российских следственных органов, атаки по Донецку 21 января осуществлялись с применением поставленных киевскому режиму странами НАТО артиллерийских орудий. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил этот обстрел.