https://ria.ru/20240122/obstrel-1922815710.html

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.01.2024

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель

Мирный житель села Репьяховка Белгородской области пострадал при атаке дрона-камикадзе, его везут в районную больницу, сообщил в своём Telegram-канале... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:38

2024-01-22T17:38

2024-01-22T17:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Мирный житель села Репьяховка Белгородской области пострадал при атаке дрона-камикадзе, его везут в районную больницу, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Репьяховка Кранояружского района Белгородской области в понедельник. "В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель - у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил Гладков. Гладков добавил, что при атаке БПЛА был посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.

https://ria.ru/20240121/gorlovka-1922593139.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия