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В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/obstrel-1922815710.html
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.01.2024
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель
Мирный житель села Репьяховка Белгородской области пострадал при атаке дрона-камикадзе, его везут в районную больницу, сообщил в своём Telegram-канале... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:38
2024-01-22T17:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Мирный житель села Репьяховка Белгородской области пострадал при атаке дрона-камикадзе, его везут в районную больницу, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Репьяховка Кранояружского района Белгородской области в понедельник. "В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель - у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил Гладков. Гладков добавил, что при атаке БПЛА был посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель

Гладков: белгородский селянин пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Мирный житель села Репьяховка Белгородской области пострадал при атаке дрона-камикадзе, его везут в районную больницу, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Репьяховка Кранояружского района Белгородской области в понедельник.
"В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель - у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил Гладков.
Гладков добавил, что при атаке БПЛА был посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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