https://ria.ru/20240122/obstrel-1922815710.html
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.01.2024
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель
Мирный житель села Репьяховка Белгородской области пострадал при атаке дрона-камикадзе, его везут в районную больницу, сообщил в своём Telegram-канале... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:38
2024-01-22T17:38
2024-01-22T17:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Мирный житель села Репьяховка Белгородской области пострадал при атаке дрона-камикадзе, его везут в районную больницу, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Репьяховка Кранояружского района Белгородской области в понедельник. "В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель - у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил Гладков. Гладков добавил, что при атаке БПЛА был посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.
https://ria.ru/20240121/gorlovka-1922593139.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель
Гладков: белгородский селянин пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ