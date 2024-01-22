https://ria.ru/20240122/obstrel-1922800996.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 22.01.2024

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:31

2024-01-22T16:31

2024-01-22T16:31

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 8.15 украинские войска подвергли обстрелу и территорию Ясиноватского района, выпустив еще три снаряда из "натовской" артиллерии. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240122/donbass-1922793594.html

https://ria.ru/20240122/gorlovka-1922712867.html

ясиноватая

украина

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ясиноватая, украина, сцкк