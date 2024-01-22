Украинские войска обстреляли Ясиноватую
СЦКК: украинские войска выпустили 10 "натовских" снарядов по Ясиноватой
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ . Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в 8.15 украинские войска подвергли обстрелу и территорию Ясиноватского района, выпустив еще три снаряда из "натовской" артиллерии.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.