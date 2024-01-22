https://ria.ru/20240122/obstrel-1922754873.html

ВСУ за сутки обстреляли три района Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли три района Белгородской области - РИА Новости, 22.01.2024

ВСУ за сутки обстреляли три района Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 45 снарядов, кроме того, были атаки дронами-камикадзе, пострадавших нет,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:27

2024-01-22T13:27

2024-01-22T13:27

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 45 снарядов, кроме того, были атаки дронами-камикадзе, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 21 января. По трем приграничным районам было выпушено 45 снарядов, в том числе 8 устройств было сброшено с дронов. Кроме того, восемь дронов-камикадзе атаковали регион, три украинских беспилотника было сбито. За отчётный день пострадавших нет. Согласно данным статистики, с 8 по 14 января количество обстрелов составило 348, из которых 44 были совершены с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что составляет примерно 12,6% от общего числа. С 15 до 21 января количество обстрелов уменьшилось до 332, но количество атак с использованием БПЛА возросло до 77, что составляет примерно 23,2%. Таким образом, можно отметить, что общее количество обстрелов сократилось на 4,6% за неделю, но увеличилось число атак с использованием беспилотников. "В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Также в Устинке с БПЛА сброшено 3 осколочных боеприпаса, в селе Щетиновка – 3 взрывных устройства и 2 осколочных боеприпаса. В селе Журавлевка уничтожены 3 БПЛА противника", - написал Гладков. По данным главы региона, в Валуйском горокруге пятью дронами-камикадзе атаковано село Долгое, повреждено сельхозпредприятие. Село Бирюч 3 раза обстреляно из ствольной артиллерии. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Балки – установлено 4 прилета. Обошлось без последствий. Также в Балках противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В результате падения дрона и последующего взрыва поврежден экскаватор. Никто не пострадал. По хутору Панков выпущено 14 минометных снарядов, по селу Красное – 6, по селу Новая Таволжанка – 5, по поселку Ленинский – 2 минометных снаряда", - заявил губернатор. Он уточнил, что село Муром было атаковано дроном-камикадзе. В селе Терезовка атаке дрона-камикадзе подвергся гражданский автомобиль. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240121/drony-kamikadze-1922621226.html

https://ria.ru/20240121/obstrely-1922599396.html

белгородская область

белгородский район

муром

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, происшествия