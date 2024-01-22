https://ria.ru/20240122/obstrel-1922754873.html
ВСУ за сутки обстреляли три района Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли три района Белгородской области - РИА Новости, 22.01.2024
ВСУ за сутки обстреляли три района Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 45 снарядов, кроме того, были атаки дронами-камикадзе, пострадавших нет,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:27
2024-01-22T13:27
2024-01-22T13:27
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 45 снарядов, кроме того, были атаки дронами-камикадзе, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 21 января. По трем приграничным районам было выпушено 45 снарядов, в том числе 8 устройств было сброшено с дронов. Кроме того, восемь дронов-камикадзе атаковали регион, три украинских беспилотника было сбито. За отчётный день пострадавших нет. Согласно данным статистики, с 8 по 14 января количество обстрелов составило 348, из которых 44 были совершены с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что составляет примерно 12,6% от общего числа. С 15 до 21 января количество обстрелов уменьшилось до 332, но количество атак с использованием БПЛА возросло до 77, что составляет примерно 23,2%. Таким образом, можно отметить, что общее количество обстрелов сократилось на 4,6% за неделю, но увеличилось число атак с использованием беспилотников. "В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Также в Устинке с БПЛА сброшено 3 осколочных боеприпаса, в селе Щетиновка – 3 взрывных устройства и 2 осколочных боеприпаса. В селе Журавлевка уничтожены 3 БПЛА противника", - написал Гладков. По данным главы региона, в Валуйском горокруге пятью дронами-камикадзе атаковано село Долгое, повреждено сельхозпредприятие. Село Бирюч 3 раза обстреляно из ствольной артиллерии. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Балки – установлено 4 прилета. Обошлось без последствий. Также в Балках противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В результате падения дрона и последующего взрыва поврежден экскаватор. Никто не пострадал. По хутору Панков выпущено 14 минометных снарядов, по селу Красное – 6, по селу Новая Таволжанка – 5, по поселку Ленинский – 2 минометных снаряда", - заявил губернатор. Он уточнил, что село Муром было атаковано дроном-камикадзе. В селе Терезовка атаке дрона-камикадзе подвергся гражданский автомобиль. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240121/drony-kamikadze-1922621226.html
https://ria.ru/20240121/obstrely-1922599396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки обстреляли три района Белгородской области
ВСУ выпустили по трем районам Белгородской области 45 боеприпасов за сутки
БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 45 снарядов, кроме того, были атаки дронами-камикадзе, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
В понедельник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 21 января. По трем приграничным районам было выпушено 45 снарядов, в том числе 8 устройств было сброшено с дронов. Кроме того, восемь дронов-камикадзе атаковали регион, три украинских беспилотника было сбито. За отчётный день пострадавших нет.
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села
Согласно данным статистики, с 8 по 14 января количество обстрелов составило 348, из которых 44 были совершены с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что составляет примерно 12,6% от общего числа. С 15 до 21 января количество обстрелов уменьшилось до 332, но количество атак с использованием БПЛА возросло до 77, что составляет примерно 23,2%. Таким образом, можно отметить, что общее количество обстрелов сократилось на 4,6% за неделю, но увеличилось число атак с использованием беспилотников.
"В Белгородском районе
по селу Устинка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Также в Устинке с БПЛА сброшено 3 осколочных боеприпаса, в селе Щетиновка – 3 взрывных устройства и 2 осколочных боеприпаса. В селе Журавлевка уничтожены 3 БПЛА противника", - написал Гладков.
По данным главы региона, в Валуйском горокруге пятью дронами-камикадзе атаковано село Долгое, повреждено сельхозпредприятие. Село Бирюч 3 раза обстреляно из ствольной артиллерии.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Балки – установлено 4 прилета. Обошлось без последствий. Также в Балках противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В результате падения дрона и последующего взрыва поврежден экскаватор. Никто не пострадал. По хутору Панков выпущено 14 минометных снарядов, по селу Красное – 6, по селу Новая Таволжанка – 5, по поселку Ленинский – 2 минометных снаряда", - заявил губернатор.
Он уточнил, что село Муром
было атаковано дроном-камикадзе. В селе Терезовка атаке дрона-камикадзе подвергся гражданский автомобиль.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки