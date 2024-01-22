https://ria.ru/20240122/obstrel-1922671096.html

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.01.2024

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 210 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T00:28

2024-01-22T00:28

2024-01-22T00:28

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 210 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятьдесят девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о гибели 28 гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Согласно информации представительства, вооруженные формирования Украины за сутки осуществили 17 обстрелов на донецком направлении, четыре обстрела - на ясиноватском направлении, 38 обстрелов - на горловском. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 210 различных боеприпасов.

https://ria.ru/20240122/dnr-1922670515.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире