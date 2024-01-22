Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/obstrel-1922671096.html
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.01.2024
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 210 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T00:28
2024-01-22T00:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_bf9b32bc30aa04c088dd795d75c9e139.jpg
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 210 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятьдесят девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о гибели 28 гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Согласно информации представительства, вооруженные формирования Украины за сутки осуществили 17 обстрелов на донецком направлении, четыре обстрела - на ясиноватском направлении, 38 обстрелов - на горловском. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 210 различных боеприпасов.
https://ria.ru/20240122/dnr-1922670515.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_cc038e53b570c6f680ffc95e85afdd1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 210 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 210 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Пятьдесят девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о гибели 28 гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Согласно информации представительства, вооруженные формирования Украины за сутки осуществили 17 обстрелов на донецком направлении, четыре обстрела - на ясиноватском направлении, 38 обстрелов - на горловском.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 210 различных боеприпасов.
Жители Донецка несут цветы на место трагедии
В ДНР объявили день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ
00:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала