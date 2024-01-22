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Губернатор поручил пересмотреть полномочия глав районов Новосибирска - РИА Новости, 22.01.2024
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08:46 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/novosibirsk-1922692343.html
Губернатор поручил пересмотреть полномочия глав районов Новосибирска
Губернатор поручил пересмотреть полномочия глав районов Новосибирска - РИА Новости, 22.01.2024
Губернатор поручил пересмотреть полномочия глав районов Новосибирска
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на основе опыта ликвидации аварий на теплосетях поручил проработать расширение полномочий и ответственности... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:46
2024-01-22T08:46
жкх
новосибирск
новосибирская область
андрей травников
политика
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НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на основе опыта ликвидации аварий на теплосетях поручил проработать расширение полномочий и ответственности глав районов Новосибирска в части управления ЖКХ. Вопросы устранения последствий аварии на магистрали теплоснабжения в левобережье Новосибирска и последовавших порывов на внутриквартальных сетях рассмотрели в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве. "Хотел обратить внимание на необходимость расследования действий управляющих компаний и городских администраций… Почему некоторые управляющие компании откровенно врали, заявляя, что все у них хорошо и за ночь они все дома запустят, сил достаточно и дополнительных бригад им не надо? По факту, мы понимали, что это не так. Почему городские администрации сами не могли разобраться в этом вранье и принять соответствующее управляющее решение?" - сказал Травников, обращаясь к руководителю штаба по ликвидации последствий аварий, своему заместителю Сергею Семке. Глава региона также указал на необходимость разобрать системные вопросы о том, что должно входить в полномочия и обязанности глав районных администраций Новосибирска в части коммунального хозяйства и жилищного комплекса и за что они отвечают, "кроме организации городских праздников". "Летом мы обратили внимание на то, как они могут управлять содержанием дорог и территорий. Сегодня попрошу найти не только ответы на вопросы, но и рекомендации в части дополнения полномочий и ответственности глав городских районных администраций в части управления жилищно-коммунальным комплексом. Глава должен быть на территории хозяином, и управляющие компании должны ему подчиняться. Особенно в кризисной ситуации, когда принят режим повышенной готовности или, не дай бог, режим ЧС", - отметил губернатор. Как доложил на совещании министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, для перезапуска и регулировки систем отопления многоквартирных домов, устранения промерзания и завоздушивания в них сейчас задействовано 57 бригад, это более 200 человек.
https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html
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жкх, новосибирск, новосибирская область, андрей травников, политика
ЖКХ, Новосибирск, Новосибирская область, Андрей Травников, Политика
Губернатор поручил пересмотреть полномочия глав районов Новосибирска

Губернатор поручил пересмотреть полномочия глав районов Новосибирска в части ЖКХ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на основе опыта ликвидации аварий на теплосетях поручил проработать расширение полномочий и ответственности глав районов Новосибирска в части управления ЖКХ.
Вопросы устранения последствий аварии на магистрали теплоснабжения в левобережье Новосибирска и последовавших порывов на внутриквартальных сетях рассмотрели в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве.
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"Хотел обратить внимание на необходимость расследования действий управляющих компаний и городских администраций… Почему некоторые управляющие компании откровенно врали, заявляя, что все у них хорошо и за ночь они все дома запустят, сил достаточно и дополнительных бригад им не надо? По факту, мы понимали, что это не так. Почему городские администрации сами не могли разобраться в этом вранье и принять соответствующее управляющее решение?" - сказал Травников, обращаясь к руководителю штаба по ликвидации последствий аварий, своему заместителю Сергею Семке.
Глава региона также указал на необходимость разобрать системные вопросы о том, что должно входить в полномочия и обязанности глав районных администраций Новосибирска в части коммунального хозяйства и жилищного комплекса и за что они отвечают, "кроме организации городских праздников".
«
"Летом мы обратили внимание на то, как они могут управлять содержанием дорог и территорий. Сегодня попрошу найти не только ответы на вопросы, но и рекомендации в части дополнения полномочий и ответственности глав городских районных администраций в части управления жилищно-коммунальным комплексом. Глава должен быть на территории хозяином, и управляющие компании должны ему подчиняться. Особенно в кризисной ситуации, когда принят режим повышенной готовности или, не дай бог, режим ЧС", - отметил губернатор.
Как доложил на совещании министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, для перезапуска и регулировки систем отопления многоквартирных домов, устранения промерзания и завоздушивания в них сейчас задействовано 57 бригад, это более 200 человек.
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